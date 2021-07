Αθλητικά

Formula 1: Αποκαλυπτήρια για το μονοθέσιο του 2022 (εικόνες)

Με την “υπογραφή” ενός Έλληνα, η νέα όψη των αγωνιστικών αυτοκινήτων της F1.

Η Formula 1 παρουσίασε με κάθε επισημότητα τη νέα της εποχή, επιδεικνύοντας για πρώτη φορά σε κανονική κλίμακα, ένα μονοθέσιο εναρμονισμένο με τους κανονισμούς του 2022.

Η αποκάλυψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, δέκατου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και όχι τυχαία, η νέα σελίδα της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μας συστήνεται στο Σίλβερστοουν, στην πίστα όπου το 1950 έλαβε χώρα ο πρώτος πρωταθληματικός αγώνας!

Υπεύθυνος για τη νέα όψη των μονοθεσίων είναι ο δικός μας, Νικόλας Τομπάζης, που ως Τεχνικός Διευθυντής Μονοθεσίων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA), δούλεψε στενά με τη Formula 1 ώστε να προκύψει το τελικό σχέδιο.

Η παρουσίαση ξεκίνησε με δηλώσεις του Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, Jean Todt, καθώς και του CEO της Formula 1, Stefano Domenicali. Κι έπειτα, είχαμε την αποκάλυψη της τελικής μορφής του εντυπωσιακού μονοθεσίου του 2022.

Εύλογα, τη σκυτάλη πήραν στην πορεία ο τεχνικός διευθυντής της F1, Ross Brawn, που μαζί με τον Τομπάζη, μας σύστησαν το νέο δημιούργημα και τις ιδιαιτερότητές του.

«Φαντάζει πολύς καιρός απ’ όταν η FIA ανακοίνωσε τους κανονισμούς για το μέλλον του σπορ αλλά μετά από αυτή τη μονοετή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας, απομένουν μόνο 170 ημέρες μέχρι την έναρξη της σεζόν του 2022, όταν και θα δούμε τα μονοθέσια της νέας εποχής της F1 στην πίστα. Υπάρχει ανυπομονησία και παρότι το 2021 περιλαμβάνει σπουδαία μάχη, έχουμε ακόμα μονοθέσια που δυσκολεύονται να ακολουθήσει το ένα το άλλο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι κανονισμοί του 2022 θα λύσουν αυτό το πρόβλημα και θα επιτρέψουν στα μονοθέσια να μάχονται το ένα πιο κοντά στο άλλο, να έχουμε περισσότερες κόντρες ρόδα με ρόδα. Το συνδυασμένο αντίκτυπο των νέων κανονισμών αεροδυναμικής και του ορίου στους προϋπολογισμούς, θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για ένα πιο ισορροπημένο πρωτάθλημα, με μικρότερες αποστάσεις ανάμεσα στις ομάδες», σχολίασε ο Ross Brawn.

Από την πλευρά του, ο Τομπάζης είπε: «Το 2022 φέρνει μία νέα εποχή, με τις μεγαλύτερες αλλαγές κανονισμών στην ιστορία του σπορ. Η FIA συνεργάστηκε εξαιρετικά με τη Formula 1 και τις ομάδες, ώστε να εντοπιστούν οι τομείς όπου νιώθουμε πως θα έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ικανότητα των μονοθεσίων να ακολουθεί το ένα το άλλο. Μαζί με τους νέους οικονομικούς κανονισμούς, αυτοί οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί θα έχουν σπουδαίο θετικό αντίκτυπο στο θέαμα αλλά και τη βιωσιμότητα του σπορ».

Ειδικά σε ότι αφορά στην αεροδυναμική των μονοθεσίων, ο Έλληνας Τεχνικός Διευθυντής Μονοθεσίων της FIA εστίασε στην απλοποίηση του αεροδυναμικού πακέτου (πιο απλές αεροτομές, απουσία barge boards) και όπως αναμενόταν όλο το πάτωμα θα λειτουργεί σαν διαχύτης, προκαλώντας φαινόμενο ground effect.

Είναι λοιπόν εμφανείς οι διαφοροποιήσεις στο ρύγχος, την εμπρός αεροτομή, τις εισαγωγές των ψυγείων, το κάλυμμα του κινητήρα, τους αεραγωγούς των φρένων, την πίσω αεροτομή.

Είχε άλλωστε διαρρεύσει πρόσφατα η εικόνα του μονοθεσίου και κάπου εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως αυτό που παρουσιάστηκε, είναι ένα πρωτότυπο βασισμένο στο γράμμα των νέων κανονισμών. Προφανώς κάθε ομάδα θα δώσει τη δική της ερμηνεία σε κάποιους τομείς και θα επιδιώξει να βρει νόμιμες λύσεις που θα της εξασφαλίσουν αγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της.

Στην πορεία ο Τομπάζης ανέλυσε εκ βάθος το πλάνο που είχε η FIA για τη νέα εποχή της F1, με συνοδοιπόρο τον Τεχνικό Διευθυντή Μηχανοκίνητου αθλητισμού της ομοσπονδίας, Pat Symonds, ενώ λόγο είχε και ο Mario Isola, αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, που σχολίασε τα νέα ελαστικά 18 ιντσών, που αποτελούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αλλαγές στα νέα μονοθέσια. Επίσης, τον λόγο πήραν όλοι οι οδηγοί, που είπαν την άποψή τους.

Πηγή: newsauto.gr

