Hamburg Open - Τσιτσιπάς: “Έσβησε” το όνειρο για άνοδο στο Νο3

Ήττα για τον Στέφανο Τσιτσιπά στα προημιτελικά του τουρνουά στο Αμβούργο

Αν και ξεκίνησε εντυπωσιακά κερδίζοντας τα πρώτα πέντε γκέιμ του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε τελικά από τον Φίλιπ Κραϊνοβιτς στο τουρνουά του Αμβούργου και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Ο Ελληνας τενίστας κέρδισε το πρώτο σετ με 6-3, αλλά στη συνέχεια ο 29χρονος Σέρβος (Νο 44 στην παγκόσμια κατάταξη) πήρε τον έλεγχο του αγώνα και κατέκτησε τα δύο επόμενα σετ (6-1, 6-3), παίρνοντας τη νίκη και την πρόκριση στους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Λάσλο Τζέρε.

Ο Τσιτσιπάς φεύγει από το Αμβούργο χωρίς να επιστρέψει στις επιτυχίες, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό του από το Γουίμπλεντον, και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

