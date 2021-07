Οικονομία

Πληρωμές για ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Καταβολές συνολικού ύψους 47,2 εκατ. ευρώ σε 112.203 δικαιούχους

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καταβολές συνολικού ύψους 47,2 εκατ. ευρώ σε 112.203 δικαιούχους, ως εξής:

40 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν σε 84.692 δικαιούχους ως αποζημίωση ειδικού σκοπού (για τον μήνα Μάιο) και, συγκεκριμένα, σε εργαζόμενους με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο τουρισμού, σε συνέχεια υποβολής μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων.

6,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 25.330 εργαζόμενους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Ιούνιο.

762.694 ευρώ σε 2.181 δικαιούχους για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2021, (μετά την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.