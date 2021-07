Κοινωνία

Φωτιά στον Ωρωπό

Άμεση κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων.

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Ωρωπό, πλησίον της παλαιάς εθνικής οδού στον Αυλώνα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλoύσε κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις

Eπιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος συνέδραμαν, έως τη δύση του ήλιου, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο δήμο Ωρωπού πλησίον της παλαιάς εθνικής οδού, στον Αυλώνα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2021

Η φωτιά τέθηκε υπο μερικό έλεγχο μετά απο περίπου 4 ώρες.

