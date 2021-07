Κόσμος

Suddeutsche Zeitung για Ελλάδα: “Απαγορευμένη ζώνη” για τους Γερμανούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, με απόφαση του ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ

Σε «απαγορευμένη» λίστα, ως ταξιδιωτικό προορισμό, βάζει την Ελλάδα η Γερμανία, μαζί με την Ολλανδία αλλά και περιοχές της Δανίας σύμφωνα τουλαχιστον με την εφημερίδα Suddeutsche Zeitung η οποία επικαλείται ανακοίνωση του ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ, του αντίστοιχου δηλαδή ΕΟΔΥ της χώρας.

Αιτία φαίνεται να είναι τα ολοένα και περισσότερα κρούσματα κορονοϊού και κυρίως η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα.

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συστήνει να αποφεύγονται ως ταξιδιωτικοί προορισμοί οι συγκεκριμένες χώρες, αλλά και οι περιοχές που αναφέρονται.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του γερμανικού υπουργείου Υγείας, όσοι επιστρέφουν από Ελλάδα θα πρέπει εντός 48 ωρών να επιδείξουν είτε αρνητικό τεστ, είτε πιστοποητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης.

Παράλληλα θα πρέπει να μείνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα από την καραντίνα αν υποβληθούν σε αρνητικό τεστ ή αν υποδείξουν πιστοποητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης.

Η απόφαση αυτή σε σχέση με την Ελλάδα, αναμένεται να έχει επιπτώσεις στο τουριστικό ρεύμα από Γερμανία σε Ελλάδα, με μεγάλες οικονομικές συνέπειες για τον ελληνικό τουρισμό. Και αυτό γιατί πλέον οι τουρίστες από τη Γερμανία που θα επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Ελλάδα, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάνει προηγουμένως τεστ και να έχει βγεί αρνητικό, διαφορετικά θα μπαίνουν σε καραντίνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

ΝΟΤΑΜ: Στα νησιά μόνο με αρνητικό τεστ ή πιστοποιητικό εμβολιασμού και νόσησης

ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάκαμψη την επόμενη διετία