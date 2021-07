Υγεία - Περιβάλλον

Πετράκης στον ΑΝΤ1: Θα ζήσουμε πλημμύρες σαν αυτές στη Γερμανία (βίντεο)

Ο πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος Αστεροσκοπείου Αθηνών προειδοποιεί για την κλιματική αλλαγή και την άναρχη δόμηση.

Τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, έκρουσε ο Μιχάλης Πετράκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη.

Ο ομότιμος ερευνητής, πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος Αστεροσκοπείου Αθηνών, παραδέχθηκε ότι ήταν πρωτοφανής η βιβλική καταστροφή από τις φονικές πλημμύρες στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας πως «είμαστε στο έλεος των καιρικών φαινομένων».

Παράλληλα, όμως, επεσήμανε πως «βάλαμε το χέρι μας και ζούμε τέτοια φαινόμενα».

Ερωτηθείς εάν είναι πιθανό να βρεθούμε αντιμέτωποι και στην Ελλάδα με τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, ο κ. Πετράκης εμφανίστηκε βέβαιος, επικαλούμενος και την άναρχη δόμηση σε πολλές περιοχές της χώρας μας.

