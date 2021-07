Κόσμος

Πλημμύρες στη Γερμανία: Έλληνες μιλούν στον ΑΝΤ1 για τον υδάτινο εφιάλτη (βίντεο)

Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τις φονικές πλημμύρες καταγράφουν τις ώρες αγωνίας και τις ανυπολόγιστες καταστροφές.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Ο Σταύρος Συσμανίδης, με έναν φακό στο χέρι, καθώς στην περιοχή δεν υπάρχει ακόμη ρεύμα, δείχνει τις καταστροφές στο εστιατόριό του. Από τις αρχές τις δεκαετίας του ’70 που ζει στο Βούπερταλ, τέτοια καταστροφή δεν είχε ξαναδεί.

Εκατοντάδες Έλληνες σε Κολωνία, Χάγκεν και Λεβερκούζεν, έχουν πληγεί από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε μια γραφική κοιλάδα της Βεστφαλίας και στις δύο όχθες του ποταμού Βούπερ, στην πόλη του Βούπερταλ ζουν πάνω από 7.000 Έλληνες. Οι περισσότεροι εστιάτορες, τα ισόγεια καταστήματα των οποίων έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Ο Γιώργος Παρρίδης, πρόεδρος της κοινότητας εκεί, δείχνει την “πλατεία Θεσσαλονίκης” - όπως την ονομάζουν οι Έλληνες - από την οποία μόλις υποχώρησαν τα νερά του ποταμού.

«Η ποσότητα του νερού ήταν τόσο μεγάλη, που δεν ξέραμε τι να κάνουμε…», εξηγεί ο Απόστολος Χατζημωυσιάδης, ο οποίος έχει ακίνητα ακριβώς δίπλα από τον ποταμό.

Με το κινητό του κατέγραψε τις αγωνιώδεις στιγμές πριν την υπερχείλιση του ποταμού Βούπερ, ενώ με μια ομάδα συμπατριωτών του για ώρες πάλευαν να απαντλήσουν τα νερά από τα υπόγεια των σπιτιών.

