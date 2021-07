Φωτιές: 52 πύρινα μέτωπα το τελευταίο 24ωρο

Κοινωνία

Σε ύφεση η φωτιά στη Σάμο. Διάσπαρτες οι ενεργές εστίες.

Πενήντα δύο δασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, το τελευταίο 24ωρο, σε όλη την Ελλάδα.

Για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν συνολικά 862 πυροσβέστες με 369 οχήματα, 18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα Ο.Τ.Α.

Όσον αφορά την δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Βουρλιώτες της Σάμου, είναι σε ύφεση, με διάσπαρτες ενεργές εστίες που αντιμετωπίζονται. Επιχειρούν 230 πυροσβέστες με 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, 5 αεροσκάφη και και 6 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

