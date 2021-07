Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κρήτη: Εμβολιάστηκε γυναίκα 103 ετών

Μία υπεραιωνόβια από χωριό του Ηρακλείου εμβολιάστηκε κατά της COVID-19. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι εμβολιασμοί.

Ξεκίνησε σήμερα από την Επισκοπή η δράση εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19 από τις Κινητές Μονάδες Υγείας στον Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 42 εμβολιασμοί, από τους οποίους 17 εμβολιάστηκαν κατ’ οίκον. Αξίζει να σημειωθεί ότι προεξάρχουσα της δράσης ήταν μια υπεραιωνόβια, ηλικίας 103 ετών, από τους Σταμνιούς.

«Αισιοδοξούμε ότι αύριο στο Μοχό θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το εμβόλιο είναι το μοναδικό εισιτήριό μας για επιστροφή στην κανονικότητα, ειδικά δε στην περιοχή μας που η οικονομία μας στηρίζεται στο ευαίσθητο τουριστικό προϊόν, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε. Πρώτο μέλημά μας βέβαια είναι η υγεία η δική μας και των συνανθρώπων μας, γι’ αυτό εμπιστευόμαστε την επιστημονική κοινότητα και εμβολιαζόμαστε. Είμαστε στη διάθεση της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης (Υ.ΠΕ.) για να συμβάλλουμε όπου και όπως μπορούμε με τις δημοτικές μας υπηρεσίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας» δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος.

Το Σάββατο, οι εμβολιασμοί θα συνεχιστούν από τις κινητές εμβολιαστικές μονάδες στο Περιφερειακό Ιατρείο Μοχού από τις 10 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στον εμβολιασμό έχουν όλοι οι πολίτες, ηλικίας άνω των 18 ετών, ανεξαρτήτως της περιοχής στην οποία διαμένουν, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κάνει ως τώρα την πρώτη δόση του εμβολίου. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και να δηλώνουν τον ΑΜΚΑ τους.

Πηγή: ekriti.gr

