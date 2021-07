Κοινωνία

Λευκάδα: Ντοκουμέντο από την καταδίωξη εν πλω με πυροβολισμούς (βίντεο)

Καρέ-καρέ η δραματική επιχείρηση για την ακινητοποίηση ταχύπλοου σκάφους με διακινητές μεταναστών.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης και ενώ το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 14 μετανάστες, είχε μόλις ξεκινήσει από τη Λευκάδα με προορισμό την Ιταλία, οι λιμενικοί επιχείρησαν να κάνουν έλεγχο. Όμως, ο χειριστής προσπάθησε να εμβολίσει το σκάφος του Λιμενικού και ξεκίνησε καταδίωξη με προειδοποιητικές βολές.

Ο Ουκρανός χειριστής μείωσε ταχύτητα κι έπεσε στη θάλασσα, όμως συνελήφθη, ενώ το σκάφος έκανε κυκλική πορεία μέχρι να ακινητοποιηθεί.

Ο έλεγχος έγινε στο πλαίσιο επιχείρησης που χειρίστηκε η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής με τη συνδρομή του Λιμενικού.

Αποκαλύφθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης που έπαιρνε από 5.000 έως 7.000 ευρώ για να μεταφέρει μετανάστες στην Ιταλία.

Οι συλληφθέντες είχαν γνώσεις ναυσιπλοΐας. Πρόκειται για δύο Ουκρανούς που ήταν οι καπετάνιοι, τρεις Ιρακινούς, έναν Τούρκο και δύο Έλληνες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

