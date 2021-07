Αθλητικά

Τελικοί Champions League και Europa League: Οι έδρες μέχρι το 2025

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες πόλεις θα φιλοξενήσουν τα επόμενα 4 χρόνια τους τελικούς των κορυφαίων διασυλλογικών διοργανώσεων στην Ευρώπη.

Οι τέσσερις επόμενοι τελικοί του Champions League από το 2022 έως το 2025, θα διεξαχθούν κατά σειρά σε Αγία Πετρούπολη, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο και Μόναχο, όπως ανακοίνωσε η UEFA την Παρασκευή.

Το Krestovsky Stadium της Αγίας Πετρούπολης ήταν αρχικά προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό του 2021, όμως λόγω των αλλαγών και των καθυστερήσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, οδηγώντας τον τελικό του 2020 στη Λισσαβόνα, όλοι οι τελικοί πήγαν προς τα... πίσω κατά ένα χρόνο, με τη ρωσική πόλη να ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του 2022.

Η Κωνσταντινούπολη που “έχασε” τον τελικό το 2021, την τελευταία στιγμή λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών που υπήρχαν για τους Άγγλους φιλάθλους (έγινε εν τέλει στο Οπόρτο), θα αναλάβει τη διοργάνωση του καταληκτικού αγώνα του Champions League το 2023.

Το Μόναχο, που αρχικά ήταν προγραμματισμένο να φιλοξενήσει τον τελικό του 2023, θα αναλάβει την οργάνωση του μεγάλου αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δύο χρόνια μετά (2025), ενώ το Λονδίνο θα διοργανώσει κανονικά τον τελικό του Champions League του 2024.

Το Μπιλμπάο και το Δουβλίνο που δεν μπόρεσαν να φιλοξενήσουν τελικά αγώνες για το Euro 2020, συμφώνησαν με την εκτελεστική επιτροπή της UEFA και θα αναλάβουν τη διοργάνωση των τελικών του Europa League του 2024 και του 2025 αντίστοιχα. Το Μπιλμπάο μάλιστα θα “πάρει” και τη διοργάνωση του τελικού του Champions League των γυναικών το 2024.

«Ήμασταν απογοητευμένοι όταν η πανδημία της COVID-19, οδήγησε στην μετακίνηση τεσσάρων αγώνων του Euro 2020 μακριά απ’ το Δουβλίνο και σίγουρα είναι πολύ καλό να βλέπουμε από τώρα το πώς θα κινηθούμε τα επόμενα τρία χρόνια» τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιρλανδίας.

Ο τελικός του Europa League της επόμενης σεζόν (2021/22) θα πραγματοποιηθεί στη Σεβίλλη και ο αντίστοιχος του 2023 στη Βουδαπέστη.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετράκης στον ΑΝΤ1: Θα ζήσουμε πλημμύρες σαν αυτές στη Γερμανία (βίντεο)

Κορονοϊός - Κρήτη: Εμβολιάστηκε γυναίκα 103 ετών

Λευκάδα: Ντοκουμέντο από την καταδίωξη εν πλω με πυροβολισμούς (βίντεο)