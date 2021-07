Κοινωνία

Λεωφόρος Μεσογείων: Κλειστή για 8,5 ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια σημεία θα διακοπεί η κυκλοφορία. Οι εναλλακτικές διαδρομές

Κλειστή θα παραμείνει έως τις 07.00 το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιουλίου, η Λεωφόρος Μεσογείων, στο ύψος του Δήμου της Αγίας Παρασκευής.

Ειδικότερα, λόγω έργων, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγίας Τριάδος και Σαλαμίνος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Στο τμήμα της μεταξύ των οδών Απ. Παύλου και Ταϋγέτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παλλήνη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται, ως εξής, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ:

Στην κατεύθυνση από Αθήνα προς Παλλήνη

Τα λεωφορεία ΟΑΣΑ και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής: Αριστερά Χαλανδρίου - ευθεία Αγίας Παρασκευής - δεξιά Θησέως - Δουκ. Πλακεντίας - παράδρομος Αττικής Οδού - δεξιά Αλ. Παναγούλη - συνέχεια Κλεισθένους - Λ. Μεσογείων.

Τα οχήματα (πλην λεωφορείων ΟΑΣΑ και βαρέων) θα κινούνται μέσω της διαδρομής: Δεξιά Ηρώων Πολυτεχνείου - αριστερά Τόμπρα - δεξιά Αγίου Ιωάννου - αριστερά Ασημακοπούλου - συνέχεια Ύδρας - δεξιά Λ. Μεσογείων.

Στην κατεύθυνση από Παλλήνη προς Αθήνα

Τα λεωφορεία ΟΑΣΑ και τα βαρέα οχήματα θα κινούνται μέσω της διαδρομής: Κλεισθένους - αριστερά Αλ. Παναγούλη - παράδρομος Αττικής Οδού- Δουκ. Πλακεντίας - αριστερά Αγίας Παρασκευής - συνέχεια Χαλανδρίου.

Τα οχήματα (πλην λεωφορείων ΟΑΣΑ και βαρέων) θα κινούνται μέσω της διαδρομής: Δεξιά Αγίας Τριάδος - αριστερά Δημοσθένους - αριστερά Δερβενακίων - συνέχεια Ελληνοσερβικής Φιλίας - αριστερά Σουλίου - αριστερά Χαλανδρίου - Λ. Μεσογείων.