Τσίπρας: Ο λαός να στείλει τον Μητσοτάκη στο σπίτι του

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εντολή απο τον λαό για "ισχυρή, προοδευτική κυβέρνηση που θα βάλει τέλος σε αυτή την παρένθεση της παρακμής και της ανασφάλειας"

Μήνυμα αφύπνισης, ενότητας και προοπτικής έστειλε απο το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ Αλέξης Τσίπρας που ολοκλήρωσε απόψε την διήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη.

Ο κ. Τσίπρας από την προβλήτα του Μικρού Κούλε, απηύθυνε «προσκλητήριο συστράτευσης και εγρήγορσης στους προοδευτικούς πολίτες» βροντοφωνάζοντας όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ένα μεγάλο "ως εδώ" σε όσους επιχειρούν αυτές τις κρίσιμες ώρες να διχάσουν το λαό μας, μόνο και μόνο για να καλύψουν τις δικές τους μεγάλες και εγκληματικές ευθύνες», ζητώντας από τους πολίτες να κλείσουν τα αυτιά στο διχασμό και να ανοίξουν τα μάτια στη ζωή.

Αναφερόμενος στις προεκλογικές δεσμεύσεις της Ν.Δ. ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι τόσο σε ότι αφορά τους λιγότερους φόρους, όσο τις καλά πληρωμένες δουλειές αλλά και την ασφάλεια για τον πολίτη, δεν έχουν υλοποιηθεί, κάνοντας λόγο για έναν νέο πτωχευτικό κώδικα που, όπως τόνισε, πτωχεύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την ώρα που καταργείται το 8ωρο και θεσπίζεται η απλήρωτη εργασία.

Σε ότι αφορά τις δεσμεύσεις για ασφάλεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ είπε ότι η ανασφάλεια που έχουν οι πολίτες σχετίζεται με την υγεία, την εργασία αλλά και την εγκληματικότητα, που δεν έχει προηγούμενο, όπως τόνισε.

«Δολοφονίες ακόμα και δημοσιογράφων, μαφιόζικες εκτελέσεις μέρα μεσημέρι κάθε βδομάδα, ξεκαθαρίσματα λογαριασμών, κακοποιήσεις και παιδεραστίες με άκρες ως τις κορυφές της εξουσίας. Και κουκουλώματα ως η νέα κανονικότητα τη δημόσιας τάξης. Από τον γνωστό σκηνοθέτη, μέχρι τη φρίκη της Ηλιούπολης. Δύο χρόνια μετά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποτύχει παταγωδώς σχεδόν σε όλα όσα έταξε. Σχεδόν σε όλα τα κρίσιμα θέματα που διαχειρίστηκε» είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Σε ότι αφορά την πανδημία ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει πίσω από τη πανδημία την εξαπάτηση, τα ψέματα, τα καταστροφικά αποτελέσματα της πολιτικής της, προσθέτοντας ότι «ενάμιση χρόνο τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη καταρρίπτει το ένα ρεκόρ ανεπάρκειας μετά το άλλο».

"Όλα είναι σε διαρκή αναστολή. Γιατί η χώρα κυβερνάται από ανθρώπους αλαζόνες και αυταρχικούς, δίχως καμία επαφή με την πραγματικότητα. Και κυρίως από έναν πρωθυπουργό που έχει αποφασίσει ότι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσει είναι να χωρίσει τη χώρα σε στρατόπεδα» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π/Σ.

Σχετικά με τα «όπλα» που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση της πανδημίας ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι είναι η ενίσχυση του ΕΣΥ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, αλλά και η ενίσχυση της επιδημιολογικής επιτήρησης, που αγνοεί όπως τόνισε η κυβέρνηση, όπως επίσης και ο εμβολιασμός.

«Η κυβέρνηση κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Αποδίδει το πρόβλημα αποκλειστικά στους ψεκασμένους, όπως τους λέει, στους σκοταδιστές και τους συνομωσιολόγους. Αυτή όμως είναι μια μικρή μειοψηφία, όσων δεν έχουν εμβολιαστεί. Και αποτελεί πρωτοφανή ασέβεια του κ. Μητσοτάκη να ταυτίζει την πλειοψηφία όσων έχουν επιφυλάξεις γιατί ανησυχούν για την υγεία τους, με τους γνωστούς συνωμοσιολόγους και τους σκοταδιστές» ανέφερε ο κ. Τσίπρας ο οποίος πρόσθεσε ότι «τον φόβο για τα εμβόλια τον νικάς φέρνοντας την επιστήμη στην πρώτη γραμμή, όχι τις απειλές». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάλεσε τους πολίτες να εμβολιαστούν προσθέτοντας ότι αποτελεί «το μόνο τρόπο για να είμαστε ασφαλείς» ξεκαθαρίζοντας ότι το κάλεσμα αυτό γίνεται «με απόλυτη κατανόηση, στους φόβους και τις ανησυχίες όλων».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφερόμενος στην πορεία της πανδημίας, είπε ότι επί ενάμιση χρόνο παρά τις προτάσεις που έκαναν, την ανάδειξη των λαθών της κυβέρνησης και το αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν απέναντι στον ελληνικό λαό, εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας, το μήνυμα είναι ότι: «Με αυτούς τους κυνικούς και ανίκανους συνάμα, δε μπορεί η χώρα να βρει περπατησιά, δε μπορεί η κοινωνία να βρει στήριγμα. Είναι μονόδρομος πια να φύγουν. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο» ενώ συμπλήρωσε ότι «Εμείς είμαστε σήμερα πιο ώριμοι και πιο έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη να ξαναγυρίσουμε τη πατρίδα μας στο δρόμο της δικαιοσύνης και της προκοπής».

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «ένας πρωθυπουργός που υβρίζει, διαχωρίζει και διχάζει μια κοινωνία ανήσυχη και φοβισμένη εν μέσω μιας πρωτοφανούς πανδημίας, δεν είναι απλά ένας κακός πρωθυπουργός. Είναι ένας επικίνδυνος πρωθυπουργός» συμπληρώνοντας ότι «είναι επικίνδυνος γιατί πέφτει από λάθος σε λάθος. Και δυο φορές επικίνδυνος γιατί δεν παραδέχεται τα λάθη του».

Ο κ. Τσίπρας πρόσθεσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον παραγωγό, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, λέγοντας ότι «αλλάζουμε το Σχέδιο για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να μη περάσουν τα χρήματα στα χέρια λίγων μόνο επιχειρηματικών ομίλων».

Αναφέρθηκε σε μια γενναία, όπως χαρακτήρισε, ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε τη περίοδο της πανδημίας, με διαγραφή μεγάλου μέρους τους και 120 δόσεις για το υπόλοιπο, ώστε να μπορέσει να επανακκινήσει η οικονομία και τόνισε ότι το δεύτερο σημείο που είναι πραγματικά αναγκαίο «είναι να επιστρέψει το αίσθημα της ασφάλειας στον εργαζόμενο κόσμο» χωρίς απλήρωτες υπερωρίες, χωρίς υπερεργασία, χωρίς σπαστά ωράρια, «αλλά 8 ώρες δουλειάς τη μέρα και πιλοτικά 7 ώρες δουλειάς, 35 ώρες την εβδομάδα, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και κατώτατο μισθό αξιοπρέπειας στα 800 ευρώ. Ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για την ανάγκη ενός ισχυρού και ανθρώπινου κράτους, με καλά νοσοκομεία, ένα νέο ΕΣΥ, γενναία αύξηση των πόρων για την υγεία, άμεσες προσλήψεις, διπλασιασμό των ΤΟΜΥ, νέο μισθολόγιο για γιατρούς και υγειονομικούς, συμπληρώνοντας ότι «είναι αδιανόητο, μεσούσης της πανδημίας η κυβέρνηση της Δεξιάς να απεργάζεται σχέδια συγχωνεύσεων και κλεισίματος νοσοκομείων, καθώς και απολύσεις επικουρικών γιατρών και συμβασιούχων νοσηλευτών».

Σε ότι αφορά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από «τα καλά νοσοκομεία και το ισχυρό ΕΣΥ» όπως τόνισε, η χώρα χρειάζεται καλά σχολεία και Πανεπιστήμια, για «να μην στερούνται οι νέοι από το δικαίωμα τους να σπουδάσουν, όπως τώρα που αφήνουν χιλιάδες εκτός ΑΕΙ ως πελατεία για τα κολέγια», ενώ αναφέρθηκε στην ανάγκη για ένα ισχυρό και ανθρώπινο κράτος και την προστασία των αδύναμων και ένα ασφαλιστικό σύστημα «δίκαιο και βιώσιμο που δεν θα είναι τζόγος». Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε αναφορά στη «νέα πραγματικότητα της Πράσινης Μετάβασης» η οποία όπως εξήγησε «πρέπει να γίνει με δικαιοσύνη, ώστε να μη γίνει όχημα για τον κοινωνικό αποκλεισμό και διευκρίνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Δημοκρατία και οι θεσμοί «με κανόνες για όλους, για να τελειώνουμε με το καθεστώς διαπλοκής πολιτικών, μιντιακών και επιχειρηματικών ελίτ που πληγώνει τη δημοκρατία και φιμώνει τον πλουραλισμό»ενώ πρόσθεσε ότι αυτό που απαιτείται είναι «μια νέα, ισχυρή, προοδευτική κυβέρνηση που θα πάρει την εντολή από τον ελληνικό λαό να βάλει τέλος σε αυτή την παρένθεση της παρακμής και της ανασφάλειας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κάλεσε τους πολίτες να «στείλουν σπίτι της αυτή την κυβέρνηση» στέλνοντας όπως είπε «πλατύ προοδευτικό και δημοκρατικό προσκλητήριο για τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στις επόμενες εκλογές όποτε αυτές αναγκαστεί να κάνει ο κος Μητσοτάκης».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του από το Ηράκλειο, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρθηκε στην Κρήτη ως «το κάστρο και την καρδιά αυτής της παράταξης» κλείνοντας με στίχους του Γιάννη Ρίτσου που τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης: «Εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ' τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο».

