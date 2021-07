Οικονομία

Λαθρεμπόριο καυσίμων: “Χτύπημα” της ΑΑΔΕ σε κύκλωμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντοπίστηκαν πέντε βυτία με χημικού διαλύτες.

Πέντε βυτία που μετέφερεαν χημικούς διαλύτες και δηλώνονται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων εμπορευμάτων, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, φέρνοντας στο φως ακόμη μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων.

Όπως εξηγούν κύκλοι της ΑΑΔΕ, οι παραλήπτριες εταιρίες, τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία δυνατότητα παραγωγικής δραστηριότητας ή είναι “γραφεία-βιτρίνες”. Έτσι, οι οδηγοί των βυτίων καταφέρνουν να εμφανίζουν στους ελέγχους διακίνησης νομότυπα παραστατικά και να ξεπερνούν εύκολα το πρώτο φίλτρο ελέγχου.

Τι κερδίζουν οι λαθρέμποροι

Στη συνέχεια, εξηγούν οι ίδιοι κύκλοι, αυτοί οι διαλύτες προωθούνται στο εσωτερικό δίκτυο των... προθύμων, οι οποίοι το τοποθετούν σε δεξαμενές για νόθευση του νόμιμου καυσίμου. Το κέρδος για τα κυκλώματα λαθρεμπορίου είναι πολύ σημαντικό, αφού οι διαλύτες προστίθενται στο νόμιμο προϊόν χωρίς την επιβάρυνση του ΕΦΚ. Ενδεικτικά, το κέρδος, που μοιράζεται το κύκλωμα, προσεγγίζει για κάθε χίλια λίτρα διαλύτη τα 1.200 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι, από κάθε φορτίο είκοσι τριών χιλιάδων λίτρων, το κέρδος είναι περίπου 27.000 ευρώ.

Πώς λειτουργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ

Ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ αναπτύσσει σταδιακά δύο δίκτυα. Το ένα αφορά τη συλλογή και διαχείριση των πληροφοριών και το άλλο την επιχειρησιακή δράση για τον έλεγχο στο πεδίο (κατάσχεση, φύλαξη, εργαστηριακές αναλύσεις, έκδοση καταλογιστικών πράξεων και υποστήριξη στα δικαστήρια). Μόνο στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας το δίκτυο πληροφοριών, κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τα κυκλώματα λαθρεμπορίας τρεις φορές, εντοπίζοντας πέντε βυτία με χημικούς διαλύτες, συνολικής ποσότητας 135.000 λίτρων.

Η νέα στρατηγική των ελεγκτών

Η νέα στρατηγική, που εφαρμόζει ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι η πρόκληση άμεσης ζημιάς στους λαθρεμπόρους, με την αυτόματη δέσμευση και κατάσχεση των μέσων μεταφοράς. Τα πέντε βυτιοφόρα δεσμεύτηκαν και κατασχέθηκαν εντός της ίδιας ημέρας, προκαλώντας σημαντική οικονομική φθορά στο δίκτυο λαθρεμπορίας. Ενδεικτικά, ένα μεταχειρισμένο βυτιοφόρο κοστίζει περίπου 70.000 ευρώ, άρα η ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο από τα μέσα μεταφοράς ξεπερνά τα 350.000 ευρώ, από το κόστος εμπορεύματος περίπου 54.000 ευρώ και από την απώλεια κερδών περίπου 162.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, η πρώτη κατάσχεση θεωρήθηκε τυχαία από τα κυκλώματα, ενώ η δεύτερη δημιούργησε προβληματισμό και τα ανάγκασε να σταματήσουν για λίγες ημέρες τις αποστολές διαλυτών.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Κρήτη: Καρέ-καρέ το αιματηρό επεισόδιο στην ταβέρνα (βίντεο)

Φωτιές: 52 πύρινα μέτωπα το τελευταίο 24ωρο

Λευκάδα: Ντοκουμέντο από την καταδίωξη εν πλω με πυροβολισμούς (βίντεο)