Νεϊμάρ: Αγνώριστος με το νέο look (εικόνες)

Ο διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής εξέπληξε πολλούς με τη νέα του κόμμωση.

Πολλές είναι οι φορές που ο Νεϊμάρ έχει πειραματιστεί με τα μαλλιά του. Αυτό έγινε κι αυτή τη φορά.

Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε με νέο hair look, λίγες ημέρες μετά την ήττα της Βραζιλίας στον τελικό του Copa America.

Ο ίδιος έκανε τα μαλλιά του ξανθά ράστα.

