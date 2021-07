Οικονομία

Fitch για Ελλάδα: σταθερή η αξιολόγηση, εκτίμηση για υψηλότερη ανάπτυξη

Πως αιτιολογούν οι υπεύθυνοι του οίκου την διατήρηση του αξιόχρεου στην ίδια βαθμίδα. Πόσο υψηλότερη είναι η πρόβλεψη για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 'BB' με σταθερή προοπτική.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι το αξιόχρεο αντανακλά τις αδύναμες μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, τα ακόμη υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στον τραπεζικό τομέα και τον πολύ μεγάλο όγκο χρέους της γενικής κυβέρνησης και εξωτερικού χρέους. Οι αδυναμίες αυτές εξισορροπούνται από τα υψηλά επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος - που υπερβαίνουν κατά πολύ τα διάμεσα επίπεδα τόσο των χωρών στη βαθμίδα 'BB' όσο και των χωρών στη βαθμίδα ‘ΒΒΒ' - και τις επιδόσεις στη διακυβέρνηση που είναι υψηλότερες από τις περισσότερες άλλες χώρες που το αξιόχρεό τους δεν έχει επενδυτική διαβάθμιση. Η σταθερή προοπτική αντανακλά την άποψη του Fitch για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας, παρά το μεγάλο σοκ στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά από την πανδημία και τους σημαντικούς κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές.

Ο οίκος επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία είχε καλύτερες επιδόσεις το τελευταίο εξάμηνο από ότι ανέμενε ο ίδιος, παρά την εκ νέου εισαγωγή αυστηρών περιορισμών στη δραστηριότητα των ατόμων και των επιχειρήσεων το φθινόπωρο του 2002 και φέτος τον Μάρτιο λόγω των κυμάτων κρουσμάτων κορονοϊού. Η οικονομία συρρικνώθηκε 8,2% το 2020 έναντι 10,2% που εκτιμούσε ο Fitch και αναπτύχθηκε 2,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες υποδηλώνουν ισχυρή δραστηριότητα στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, αναφέρει ο οίκος, προσθέτοντας ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης θα ενισχύσουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάκαμψης φέτος.

Ο Fitch αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή του για την αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ φέτος στο 4,3% από 3%, ενώ αναμένει ρυθμό ανάπτυξης 5,3% για το 2022, που είναι χαμηλότερος σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψή του, και 3,5% για το 2023. Ο βασικός κίνδυνος για τις προβλέψεις αυτές, σημειώνει ο Fitch, είναι η νέα αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού να οδηγήσει σε νέους περιορισμούς στην Ελλάδα και να αποθαρρύνει τους ξένους τουρίστες να ταξιδέψουν στην Ελλάδα τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο αντίκτυπος της πανδημίας στην αγορά εργασίας όταν θα αποσυρθούν τα μέτρα στήριξης. Ανοδικός κίνδυνος όσον αφορά την πρόβλεψη για την ανάπτυξη είναι ότι αυτή δεν αντανακλά τον αντίκτυπο από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, Ο αντίκτυπός των δανείων αυτών θα συνυπολογιστεί όταν υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές επενδύσεις και τη χρηματοδότησή τους, αναφέρει ο οίκος.

Για τον τραπεζικό τομέα, ο Fitch αναφέρει ότι εξακολουθεί να αποτελεί αδυναμία για το πιστωτικό προφίλ της χώρας, αλλά τονίζει ότι υπήρξε βελτίωση τους δείκτες της ποιότητας του ενεργητικού του, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται το 2020 στο 30,1% από 40,6%, χάρη στις τιτλοποιήσεις. Η παράταση του πλαισίου «Ηρακλής» για άλλους 18 μήνες θα στηρίξει περαιτέρω τη μείωση των NPL και ο οίκος προβλέπει σημαντική μείωση του ποσοστού τους φέτος, παρ' ότι αναμένει να υπάρξουν νέα κόκκινα δάνεια.