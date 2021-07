Αθλητικά

Κορονοϊός - Γαλατασαράι: κρούσματα στην αποστολή που έκανε “κόλπα” στην Αθήνα

Λίγες ημέρες μετά τα τερτίπια στο "Ελ. Βενιζέλος" και την άμεση επιστροφή της ομάδας στην Τουρκία, παίκτες βρέθηκαν θετικοί στον Covid-19.

Μόλις λίγα 24ώρα μετά τη μεγάλη ένταση που προκάλεσε η αποστολή της Γαλατασαράι στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» -κατά την άφιξή της στην Ελλάδα τη Δευτέρα (12/07) για το φιλικό με τον Ολυμπιακό- όταν δεν έγιναν δεκτά τα μοριακά τεστ ανίχνευσης της Covid-19 και ζητήθηκαν νέα τεστ απ’ τις ελληνικές αρχές, η τουρκική ομάδα ανακοίνωσε την Παρασκευή (16/07) πως διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό δύο παίκτες της!

Μετά από το «μπλόκο» των ελληνικών αρχών κι αναμονή δύο ωρών στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η τουρκική ομάδα επέστρεψε την περασμένη Δευτέρα (12/07) στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για «ασέβεια» απ’ την ελληνική πλευρά κι αναβάλλοντας το προγραμματισμένο για την Τρίτη (13/07) φιλικό με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η επιμονή των ελληνικών αρχών, ωστόσο, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έπειτα απ’ τις σχετικές οδηγίες που είχαν δοθεί, προκειμένου να κάνουν όλα τα μέλη της τουρκικής αποστολής νέα τεστ -διότι δεν «καλύπτονταν» από τις 72 ώρες που είχαν περάσει στα PCR που εμφάνισε η Γαλατασαράι- δικαιώθηκε απόλυτα, καθότι μόλις 96 ώρες αργότερα, οι Τούρκοι ανακοίνωσαν πως είχαν δύο κρούσματα της Covid-19 στο ποδοσφαιρικό τμήμα τους!

«Οι δοκιμές Covid-19 PCR που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Γαλατασαράι, το τεχνικό τιμ, τους υπαλλήλους μας και το διοικητικό προσωπικό έχουν ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι δύο από τους παίκτες μας είναι θετικοί. Ήδη έχει εφαρμοστεί το υγειονομικό πρωτόκολλο και η διαδικασία καραντίνας των παικτών», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Γαλατασαράι.