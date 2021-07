Κόσμος

Μεξικό: αγοράκι που βρέθηκε παρατημένο επανενώθηκε με την μητέρα του (εικόνες)

Ο γολγοθάς του Γουίλντερ προσέλκυσε την προσοχή διεθνών ΜΜΕ όταν βρέθηκε μόνος πλάι σε ένα φορτηγό που μετέφερε πάνω από 100 μετανάστες σε αποπνικτικές συνθήκες.

Ένα αγοράκι, η υπόθεση του οποίου έγινε είδηση σε διεθνή μέσα ενημέρωσης όταν βρέθηκε παρατημένο μόνο του στην Πολιτεία Βερακρούς στο Μεξικό, μετά από μια απέλπιδα απόπειρα να φτάσει στις ΗΠΑ, ενώθηκε ξανά χθες με την οικογένειά του στην Ονδούρα, είπε η μητέρα του.

Η 23χρονη Λορένα Γκαρσία είπε ότι αγκάλιασε σφιχτά τον 2χρονο γιο της Γουίλντερ όταν τον ξανασυνάντησε στην πόλη Σαν Πέδρο Σούλα της βόρειας Ονδούρας, όπου το παιδί έφτασε με αεροπλάνο αφού πέρασε για σχεδόν 20 ημέρες στην επιμέλεια των μεξικανικών αρχών.

Ο γολγοθάς του Γουίλντερ προσέλκυσε τον Ιούνιο την προσοχή διεθνών μέσων ενημέρωσης όταν βρέθηκε μόνος πλάι σε ένα φορτηγό που μετέφερε πάνω από 100 μετανάστες σε αποπνικτικές συνθήκες, στην μεξικανική Πολιτεία Βερακρούς στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Μεξικανικοί αξιωματούχοι ασφαλείας βρήκαν το αγοράκι χωρίς μπλούζα, έχοντας γύρω του περιτυλίγματα σνακ, μισοάδεια μπουκάλια νερό, ρούχα άλλων μεταναστών και μαύρες σακούλες σκουπιδιών. «Είμαι χαρούμενη που βλέπω ξανά τον Γουίλντερ. Έχω υποφέρει πολύ με αυτό που συνέβη», είπε η Γκαρσία σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters, μετά από ένα ταξίδι έξι ωρών που έκανε από το χωριό της για να συναντήσει τον γιο της. «Δεν θα τον ξαναθέσω σε κίνδυνο».

Το Εθνικό Ινστιτούτο Μετανάστευσης του Μεξικού επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του ότι το αγοράκι μεταφέρθηκε χθες Παρασκευή στη φροντίδα αξιωματούχων της Ονδούρας με την πρόθεση να τον φέρουν κοντά στην οικογένειά του. Το μεξικανικό Ινστιτούτο κοινοποίησε φωτογραφίες του παιδιού, το οποίο φαινόταν υγιές, να μεταφέρεται από έναν Μεξικανό αξιωματικό μετανάστευσης μαζί με μια ομάδα άλλων παιδιών που βρίσκονταν επίσης καθοδόν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. «Έχουμε μια σούπα κοτόπουλου για βραδινό, του αρέσει αυτή η σούπα», είπε η Γκαρσία. Δέκα άλλοι συγγενείς, από παππούδες έως θείοι, συγκεντρώθηκαν στο σπίτι της οικογένειας εν αναμονή της επιστροφής του Γουίλντερ.

Η Γκαρσία είπε ότι ο Γουίλντερ και ο πατέρας του έφυγαν από το σπίτι της οικογένειας στο Κοπάν, κοντά στα σύνορα με τη Γουατεμάλα, σε μια απόπειρα να φτάσουν στις ΗΠΑ για να βρει ο πατέρας δουλειά. Πατέρας και γιος ταξίδεψαν με έναν παράνομο διακινητή προτού ο Γουίλντερ βρεθεί από τις μεξικανικές αρχές παρατημένος μόνος του, δήλωσε η Γκαρσία. Ο πατέρας του Γουίλντερ κρατείται σε ένα κέντρο μετανάστευσης, πρόσθεσε η ίδια στο Reuters.

Φέτος έχει καταγραφεί αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων ανηλίκων, που προέρχονται κυρίως από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, που φτάνουν στα σύνορα του Μεξικού με τις ΗΠΑ, παρόλο που η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει προειδοποιήσει τους μετανάστες να μην κάνουν το επικίνδυνο ταξίδι για να εισέλθουν στις ΗΠΑ.

Al pequeno Wilder Ladino Garcia lo encontraron abandonado y con el torso desnudo, junto al cuerpo sin vida de un migrante, en una carretera del sureste de Mexicohttps://t.co/PzbGznAWCo

— BBC News Mundo (@bbcmundo) July 11, 2021