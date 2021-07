Κοινωνία

Silver Alert: Βρέθηκε η 29χρονη έγκυος

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την εγκυμονούσα, που είχε εξαφανιστεί για ημέρες.

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 29χρονης εγκυμονούσας, που εξαφανίστηκε την Τετάρτη, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 29χρονη έγκυος επέστρεψε στο σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της.

Για τον εντοπισμό της η Γραμμή Ζωής είχε εκδώσει silver alert.

H 29χρονη, εξαφανίστηκε στις 14 Ιουλίου από την περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το απόγευμα της 15/07/2021 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της, αναφέροντας ότι "η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο".

Πηγή: thestival.gr