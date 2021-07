Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: 32χρονη νοσηλεύεται στην Εντατική

Η κατάσταση της επιβαρύνθηκε μέσα σε δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να εισαχθεί στην ΜΕΘ για καλύτερη παρακολούθηση.

Στο Νοσοκομείο Λαμίας, την Παρασκευή (16/7) έγινε η εισαγωγή μιας 32χρονης από την περιοχή της Φωκίδας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Κορονοϊού, χωρίς πάντως να έχει διασωληνωθεί.

Η γυναίκα είχε εισαχθεί την Τετάρτη στην Κλινική ήπιας νοσηλείας, όμως λόγω της εξέλιξης της υγείας της, κρίθηκε καλύτερο να παρακολουθηθεί στη ΜΕΘ.

Έτσι, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, οι ασθενείς είναι πλέον δύο στη Μονάδα, μαζί με τον 58χρονο που δεν έχει ακόμη αρνητικοποιηθεί, στόσο και για αυτόν τα νέα είναι ευχάριστα για την πορεία της υγείας του.

Αντίστοιχα στο Πέτρινο έχουν μείνει τρία άτομα, καθώς την Τετάρτη πήραν εξιτήριο οι δύο νεαρές γυναίκες από το Δήμο Καμένων Βούρλων, η μία εκ των οποίων παρέμεινε για 5 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Την ίδια ώρα, έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των νοσηλευόμενων στην «πορτοκαλί» Εύβοια με δύο άτομα επίσης να νοσηλεύονται στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χαλκίδας και ένα στην Κλινική ήπιας νοσηλείας του ίδιου Νοσοκομείου.

