Αθλητικά

Formula 1: Ο Χάμιλτον πρώτος στις κατατακτήριες του Σίλβερστοουν

Θα ξεκινήσει σήμερα στο πρώτο sprint qualifying, που δίνει και την pole position για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.

Ο Λιούις Χάμιλτον σημείωσε τον καλύτερο χρόνο στις κατατακτήριες της Παρασκευής (16/07) για το Grand-Prix της Μεγάλης Βρετανίας και θα ξεκινήσει το Σάββατο (17/07) στο πρώτο sprint qualifying (έναν αγώνα 17 γύρων, διάρκειας 25-30 λεπτών περίπου), που δίνει και την pole position για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής (18/07).

Οδηγώντας στο όριο ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes βγήκε πρώτος στα δοκιμαστικές, αφήνοντας πίσω του τον Μαξ Φερστάπεν, που ηττήθηκε για πρώτη φορά από το μεγάλο του αντίπαλο, ύστερα από περίπου ένα μήνα.

Ο Βάλτερι Μπότας ήταν τρίτος, με τους Λεκλέρκ, Νόρις, Ρικιάρντο, Ράσελ, Σάινθ και Φέτελ να ακολουθούν.