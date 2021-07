Κοινωνία

Θρήνος για τον Σταμούλη Φάλλα

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από τον τρόπο που χάθηκε ο άτυχος άνδρας.

Σε κατάσταση σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία της Καλαμπάκας από το χαμό του 64χρονου επιχειρηματία Σταμούλη Φάλλα, στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Δέλτα Λαρίσης

Ο Σταμούλης Φάλλας επέβαινε σε μηχανή και εκτινάχτηκε μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, στο φανάρι του Δέλτα Λαρίσης, το οποίο κατά μαρτυρίες ήταν εκτός λειτουργίας.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Τρικάλων, αλλά κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Ο άτυχος άντρας ήταν ιδιοκτήτης καταστήματος ανταλλακτικών στην Καλαμπάκα, ιδιαίτερα κοινωνικός και πολύ αγαπητός απ’ όλους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalavoice.gr το ατύχημα συνέβη στο ύψος των φαναριών τα οποία βρίσκονταν εκτός λειτουργίας.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με την μηχανή με αποτέλεσμα ο οδηγός αυτής να εκτιναχτεί για μερικά μέτρα, ενώ το όχημα κατέληξε πάνω στη βάση των φαναριών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες μετέφεραν σοβαρά τραυματισμένο στο Νοσοκομείο τον 64χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος αργότερα κατέληξε.

