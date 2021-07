Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ - Δωρεάν test Covid: Πού θα γίνονται το Σάββατο

Δείτε όλα τα σημεία ανά την Ελλάδα, όπου θα βρίσκονται οι Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Το Σάββατο, 17 Ιουλίου, Κινητές Μονάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, θα πραγματοποιούν δωρεάν τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, στα κάτωθι σημεία:

Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -17:00 Δ. Γλυφάδας, Δρόμος Ποιητών - Λαμπράκη, 08:00-13:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη) 09:00-17:00 Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης , 07:30-20:30 Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, Ναύπλιο, 09:00-17:00 Πλατεία Αγίου Βασιλείου, Τρίπολη, 09:00-14:00 Άγιος Πέτρος, Τρίπολη, 10:30 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Κτίριο ΟΣΕ Ακράτας, Πλατανιά Κραθίου, Ακράτα, Αχαΐα, 09:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-17:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, Πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Παλαιά Γέφυρα, κάτω από τη στάση ταξί, Χαλκίδα, 09:00-15:00 Ιστιαία, Εύβοια, 09:00-17:00 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 09:00-17:00 Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», Εθνικής Αντίστασης, Ηγουμενίτσα, 09:00-17:00 Δημαρχείο Πέρδικας, Θεσπρωτία, 10:00-14:00 Επαρχείο Θήρας, περιοχή Φηρά, Σαντορίνη, 10:00-18:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα-Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-15:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:00-16:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, Μαντζάρου 5, 09:00-17:00 Κλειστό Στάδιο, Ηλία Ζερβού 16, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 09:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 09:00-17:00 Super Market Κρητικός, Παπαναστασίου, Αγ. Μαρίνα, Κως, 08:00-16:00 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 09:00-17:00 Δ. Βόλος, ΚΑΠΗ Αγίου Βασιλείου, Τριανταφυλλίδη 74, Βόλος, 09:00-17:00 Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, Καλαμάτα, 09:00-17:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00 Χώρος Εμποροπανήγυρης, Ανδρομάχη Πιερίας, 08:00-13:00 Πλατεία Πυθαγόρα, Θεμιστοκλή Σοφούλη 65, Βαθύ, Σάμος, 10:00 Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος, 08:00 Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα, 08:00-11:00 Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 08:00-13:00 Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας, Οδός Φιλίας, Λαμία, 09:30-16:30 Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, 09:00-17:00

Όπως τονίζει ο ΕΟΔΥ, "για την έκδοση πιστοποιητικού αποτελέσματος για τους διαγνωστικούς ελέγχους COVID-19 παρακαλούνται οι πολίτες να επισκεφθούν το gov.gr και να μεταβούν στην υπηρεσία "Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορονοϊού COVID-19" ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες. Η σύνδεση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτεί τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο taxisnet".

