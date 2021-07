Οικονομία

Take Away: τι ισχύει με τη νέα ΚΥΑ για την εστίαση

Διευκρινίσεις ως προς τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Ανατροπή στη λειτουργία των υπαίθριων κέντρων διασκέδασης έφερε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε την Παρασκευή για την εστίαση.

Tα υπαίθρια και τα κλειστά κέντρα διασκέδασης λειτουργούν πλέον μόνο ως αμιγείς χώροι, δηλαδή αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, και μόνο με καθήμενους πελάτες στο 85% της ωφέλιμης επιφάνειας.

Τι ισχύει όμως για το take away; Σύμφωνα με όσα διευκρινίζει το Yπουργείο Aνάπτυξης, ισχύει ότι ίσχυε έως σήμερα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα αποστάσεων να παραμένουν σε εφαρμογή.

Συγκεκριμένα, όποιος πολίτης επιθυμεί να αγοράσει τον καφέ του, μπορεί να τον πιεί καθήμενος σε σκαμπό, εξωτερικού χώρου αλλά όχι όρθιος.

Την ίδια ώρα, η είσοδος σε κλειστούς χώρους γίνεται πλέον μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού, αποτελέσματα rapid ή μοριακού τεστ ή πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο πρέπει να φέρουμε μαζί μας σε χαρτί ή να υπάρχει στο κινητό. Σε κάθε περίπτωση, όταν κάποιος δεν έχει έγγραφο ταυτοπροσωπείας (διαβατήριο ή ταυτότητα) δεν μπορεί να μπει.

Την ίδια ώρα ο επιχειρηματίας ή υπάλληλος της επιχείρησης έχει νομικώς κατοχυρωμένο δικαίωμα να κάνει έλεγχο ταυτοπροσωπίας στους πελάτες που θέλουν να εισέλθουν.

