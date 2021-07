Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την τραγωδία στο Μάτι και στις περιοχές που επλήγησαν οργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης.

Τρία χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 και οι μνήμες όλων όσων έζησαν από κοντά την τραγωδία είναι ακόμη νωπές.

Στην μνήμη των θυμάτων, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις:

Κυριακή 18 Ιουλίου, 10.00 πμ: Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι.

Παρασκευή 23 Ιουλίου, 9.15 πμ: Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι

Παρασκευή 23 Ιουλίου 9.30 πμ: Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στον Νέο Βουτζά

Παρασκευή 23 Ιουλίου 10.00 πμ: Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι.

Παρασκευή 23 Ιουλίου 18.00 μμ: Επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο των Θυμάτων στο Νέο Βουτζά. Προσκλητήριο νεκρών.

Παρασκευή 23 Ιουλίου 19.45 μμ: Επιμνημόσυνη δέηση στο ΝΑΟΜΑ (Ναυτικός Αθλητικός όμιλος Μάτι Αττικής) όπου θα έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση όλων των κατοίκων από τις 5 πληγείσες περιοχές. Προσκλητήριο νεκρών. Μουσικό αφιέρωμα μνήμης από το νεαρό πιανίστα Στέλιο Κερασίδη.

Σάββατο 24 Ιουλίου 21.00 μμ: Μουσικό Αφιέρωμα μνήμης «Έφερα τη ζωή μου ως εδώ… 3 χρόνια μετά» στον Αθλητικό Σύλλογο Νέου Βουτζά «Η πρόοδος».

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα πραγματοποιηθούν με την συνδιοργάνωση και στήριξη Ομάδων, Συλλόγων, Φορέων και των κατοίκων των πληγείσων περιοχών: Εκπρόσωποι Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, Ναυτικός Αθλητικός όμιλος Μάτι Αττικής, Εξωραϊστικός Σύλλογος Νέου Βουτζά «Η Πρόοδος», Εξωραϊστικός Σύλλογος Ματιού, Αθλητικός Σύλλογος Νέου Βουτζά « Η πρόοδος», Ομάδα Νέων Ματιού, Συντονιστική Επιτροπή κατοίκων Ματιού, Επιτροπή πληγέντων Κόκκινο Λιμανάκι, Συντονιστική Επιτροπή Προβάλινθου, Οικισμός Αμπελούπολης, Ένωση Πυροπλήκτων.