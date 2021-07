Πολιτική

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Σπουδαίος λόγος απόλυσης ο μη εμβολιασμός

Οι ανεμβολίαστοι επέλεξαν να υποστούν περιορισμούς, τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Οι εμβολιασμένοι δεν πρόκειται να υποστούν περιορισμούς τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογραμμίζοντας ότι ο εμβολιασμός των πολιτών είναι μονόδρομος για να ξεπεραστεί η πανδημία.

«Ηθικό δικαίωμα του κράτους να περιορίζει την κυκλοφορία και την κοινωνική δραστηριότητα των εμβολιασμένων δεν υφίσταται. Αυτοί οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν. Οι εμβολιασμένοι δεν πρόκειται να υποστούν περιορισμούς πλέον. Ήδη οι ανεμβολίαστοι υφίστανται περιορισμούς. Μόνοι τους το επέλεξαν. Δεν υπάρχει κανένα plan b. Πρέπει ο κόσμος να εμβολιαστεί. Δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή. Ή θα εμβολιαστούμε ή θα έχουμε προβλήματα» σημείωσε ο ίδιος μιλώντας στο MEGA.

Σχετικά με το ενδεχόμενο απολύσεων ο υπουργός είπε: «Ως ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει απόλυση από κάποια επιχείρηση εξ αυτού του λόγου (σ.σ. μη εμβολιασμού για κορονοϊό) το θεωρείτε εφεύρεση του Άδωνι Γεωργιάδη ή κάτι που συμβαίνει; H κείμενη νομοθεσία έχει άρθρο που λέει ότι μια επιχείρηση μπορεί να επικαλεστεί σπουδαίο λόγο και να απολύσει έναν εργαζόμενο χωρίς αποζημίωση. Συζητάμε το αν δουλεύεις σε μια επιχείρηση και η επιλογή σου να μην εμβολιαστείς σε καθιστά κίνδυνο για την λειτουργία της επιχείρησης, είναι ή όχι σπουδαίος λόγος. Κατά τη γνώμη μου, υπό συνθήκες, ασφαλώς είναι σπουδαίος λόγος. Είναι πράγματα που θα συμβούν».

Αναφορικά με το αν θα υπάρξει υποχρεωτικότητα εμβολιασμού για τους εργαζόμενους στην εστίαση, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι υπάρχουν δύο πεδία, το ηθικό και το νομικοπολιτικό.

«Αν ένας επιχειρηματίας κάνει την επιχείρησή του αμιγώς για εμβολιασμένους, και 1-2 εργαζόμενοι είναι ανεμβολίαστοι, θα θέλει να βάλει το σηματάκι ότι είναι όλοι εμβολιασμένοι στο μαγαζί και δεν θα μπορεί. Από αυτό το σηματάκι θα εξαρτάται η επιλογή των πελατών αν θα μπουν ή όχι. Η επιλογή αυτών των εργαζομένων θα κοστίζει χρήματα και θέσεις εργασίας στην επιχείρηση» σημείωσε. «Είναι εξαιρετικά ανήθικο, κάποιος κοιτώντας τον εαυτούλη του να αδιαφορεί για όλους τους άλλους. Βαθιά εγωιστική και ανήθικη πράξη» πρόσθεσε ο υπουργός, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι το ποιοι θα υποχρεωθούν να εμβολιαστούν «το έχουμε πει πολλές φορές». «Υπάρχει Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και Επιτροπή Βιοηθικής. Εγώ να θεσπίσω υποχρεωτικότητα σε έναν κλάδο χωρίς να το έχουν αποφασίσει αυτές οι επιτροπές, αποκλείεται. Το κοινό, συλλογικό, εθνικό, κοινωνικό συμφέρον είναι η πανδημία να ελεγχθεί. Όσο γρηγορότερα το καταλάβουμε, τόσο καλύτερα».

Τέλος, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση τα πήγε πολύ καλά στο να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν. «Δεν υπάρχει θέμα λάθους από τις κυβερνήσεις. Σε κάθε μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη, ένα κομμάτι είναι πιο πρόθυμο να εμπιστευτεί την επιστήμη και ένα κομμάτι είναι πιο επιφυλακτικό, πιο φοβισμένο έως και οπισθοδρομικό».

