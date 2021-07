Πολιτική

Επιστολή Τουρκίας στον ΟΗΕ για αποστρατιωτικοποίηση νησιών και ελληνική ΑΟΖ

Τι ζητά η Άγκυρα από τον Οργανισμό και για τι καταγγέλλει την Ελλάδα, προκαλώντας εκ νέου την Αθήνα.

Επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κοινοποίησε η Τουρκία, μέσω του μόνιμου εκπροσώπου της στα Ηνωμένα Έθνη, μέσω της οποίας κατηγορεί την Ελλάδα πως «παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες με τη στρατιωτικοποίηση των νησιών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο».

«Θέλουμε για άλλη μια φορά να σας επισημάνουμε πως η Ελλάδα δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της με βάση τις σχετικές συνθήκες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών σε Αιγαίο και Μεσόγειο» αναφέρεται αρχικά στην επιστολή, στην οποία δίνεται έμφαση στην εγγύτητα των συγκεκριμένων νησιών - μεταξύ τους και το Καστελλόριζο - με την Τουρκία.

«Η Ελλάδα απειλεί την ασφάλεια της Τουρκίας με αυτή τη συμπεριφορά. Οι παραβιάσεις αυτές μπορεί να φέρουν κλιμάκωση της έντασης, η οποία θα έχει συνέπειες στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», προσθέτουν οι Τούρκοι στην επιστολή τους.

Αναφέρουν ακόμη ότι επανειλημμένα έχουν αναφέρει παραβιάσεις της Ελλάδας μέσω διπλωματικών καναλιών και θέτουν και ζήτημα καθορισμού ΑΟΖ. «Αν η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, δεν μπορεί να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών».

Η Άγκυρα ζητά από την Ελλάδα, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας, να αποκαταστήσει την κατάσταση αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, με βάση τις σχετικές συμφωνίες.

«Η Τουρκία μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της στον ΟΗΕ απέστειλε επιστολή όπου απαιτεί την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών και καταγγέλλει την Ελλάδα γιατί δήθεν «παραβίαση συνθηκών». Προαναγγέλλει μάλιστα ότι δεν θα αποδεχτεί κανένα κυριαρχικό δικαίωμα των ελληνικών νησιών, επί των θαλασσίων ζωνών! Αποδεικνύεται πλέον το ολέθριο λάθος του κ. Δένδια ο οποίος αντί να διεκδικήσει, αντί να μιλήσει για την Ίμβρο, την Τένεδο, την Κωνσταντινούπολη και την καταστρατήγηση της αίτησης Λωζάνης από τους τούρκους, παρουσιάστηκε απολογούμενος!

Κάνοντας το ολέθριο λάθος να συνδέσει το αυτονόητο δικαίωμα άμυνας της Ελλάδας στο σύνολο της επικρατείας της, με τους ισχυρισμούς των τούρκων περί στρατιωτικοποίησης των νησιών!

Αυτά τα λάθη όχι μόνο δεν συγχωρούνται, αλλά γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και όπλα στα χέρια της Τουρκίας. Μετά από αυτή την επίσημη δήλωση μη αναγνώρισης κυριαρχικών δικαιωμάτων στα ελληνικά νησιά από πλευράς της Τουρκίας, η προσφυγή στην Χάγη συνιστά εθνικό έγκλημα. Η διακοπή κάθε διαλόγου με την Τουρκία και η επιβολή ολοκληρωτικού εμπάργκο σε προϊόντα και υπηρεσίες, είναι η μόνη επιβεβλημένη ενέργεια», αναφέρει η Ελληνική Λύση.

