Κορονοϊός: ο Γέροντας Εφραίμ βγήκε από το νοσοκομείο

Που θα συνεχίσει την θεραπεία του ο Ηγούμενος της Μονής Βατοπαιδίου. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι επισκέπτες που δέχθηκε στον «Ευαγγελισμό».

"Μετά από 1,5 μήνα νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Γέροντας Εφραίμ βγήκε σήμερα Σάββατο 17 Ιουλίου από το νοσοκομείο", αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ιεράς Μονής Βατοπαδίου.

Όπως σημειώνεται, "ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου τις πρώτες πρωινές ώρες εξήλθε του νοσοκομείου και ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών του θα συνεχίσει την θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης" .

"Γιατροί και νοσηλευτές αποχαιρέτησαν τον Γέροντα Εφραίμ με μεγάλη συγκίνηση αλλά και χαρά που ο Γέροντας μετά από μια μεγάλη περιπέτεια τα κατάφερε", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χθες το απόγευμα τον Γέροντα επισκέφθηκαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους,Αθανάσιος Μαρτίνος.

