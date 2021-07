Τεχνολογία - Επιστήμη

Γκάγκα: Τρεις έγκυες με κορονοϊό σε ΜΕΘ - Να εμβολιαστούν όσες θέλουν να κάνουν παιδί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Σωτηρία" για τους ανεμβολίαστους ασθενείς και την ενδοοικογενειακή μετάδοση του κορονοϊού.

Το 95% των ασθενών είναι μη εμβολιασμένοι, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου η Μίνα Γκάγκα.

Η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» ανέφερε στον ΣΚΑΙ ότι πολλοί ασθενείς είναι μεταξύ 20 και 30 ετών και κάποιοι άνω των 50 ετών.

Ακόμη, τόνισε ότι άρχισε να «φαίνεται» εκ νέου ενδοοικογενειακή μετάδοση του κορονοϊού.

Ακόμη, η κ. Γκάγκα είπε ότι στην Θεσσαλονίκη εισήχθησαν σε ΜΕΘ τρεις νέες κοπέλες που κυοφορούν, οι οποίες έχουν κορονοϊό.

Τέλος, η Διευθύντρια της 7ης Πνευμονολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Σωτηρία» κάλεσε τις γυναίκες που σκέφτονται να κάνουν παιδιά, να εμβολιαστούν έναντι του κορονοϊού.





Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε η Φιλιώ Πυργάκη

Κορονοϊός: ο Γέροντας Εφραίμ βγήκε από το νοσοκομείο

Ρόδος: σύλληψη άνδρα για απόπειρα δολοφονίας της συζύγου του