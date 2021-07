Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Όταν θες να κερδίσεις, κάνεις εξτρίμ πράγματα

Πρέπει να βρω τρόπους για να γίνει η ομάδα μου σπουδαία, τόνισε ο Giannis σε συνέντευξη Τύπου.

Το Μιλγουόκι θέλει να «σπάσει» την έδρα των Σανς και να πάρει προβάδισμα στους τελικούς. Ο φυσικός ηγέτης των Μπακς Γιάννης Αντετοκούνμπο στη συνέντευξη Τύπου πριν το πέμπτο παιχνίδι μίλησε για τον Κρις Μίντλετον, καθώς και τη φάση του αγώνα στο Game 4. Η τάπα στον Έιτον, λίγο πριν το τέλος. Ο Giannis παραδέχθηκε ότι δεν είχε δει την φάση, αλλά ξεκαθάρισε ότι πρέπει να αφήσουν πίσω τους αυτό το παιχνίδι και να κοιτάξουν τη συνέχεια των τελικών.

«Ξέρω πόσο σπουδαίος είναι ο Κρις Μίντλετον, ξέρω ότι δεν έχει εκτιμηθεί όσο θα έπρεπε. Είναι σπουδαίος. Βλέπεις στιγμές στο παρκέ, στα τελευταία δύο λεπτά έβαλε τόσους πόντους μαζεμένους. Δεν ήταν η πρώτη φορά που τον είδα να το κάνει. Τον χρειαζόμαστε να το κάνει αυτό, να κλείνει τα ματς, είμαι περήφανος για την πορεία του» τόνισε αρχικά ο Giannis και πρόσθεσε:

«Δεν μπορείς να κοιτάζεις όμως το παρελθόν, πρέπει να συνεχίζεις να βελτιώνεσαι. Σαν ομάδα έχουμε δουλέψει σκληρά στη διάρκεια της χρονιάς και παλεύουμε σε κάθε αγώνα για να μπορούμε να βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση. Δεν μας νοιάζει το αποτέλεσμα, μας νοιάζει να παλεύουμε και να τα καταφέρνουμε μαζί. Προσπαθείς να πάρεις μία, δύο νίκες, να χτίσεις το μομέντουμ».

Οσον αφορά την τάπα στον Ειτον σχολίασε: «Όχι, δεν την είχα δει μέχρι σήμερα, μέχρι το film session. Ήταν σπουδαία φάση. Όταν σκέφτεσαι να κερδίσεις, κάνεις εξτρίμ πράγματα. Είναι όμως στο παρελθόν. Πρέπει να βρω τρόπους για να γίνει η ομάδα μου σπουδαία. Εκτιμώ αυτή την φάση, αλλά πρέπει να προχωρήσω προς τα εμπρός».