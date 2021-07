Αθλητικά

Γιουβέντους - Ρονάλντο: τα σενάρια και η απάντηση του CR7

Σε εξέλιξη είναι το «σίριαλ» αναφορικά με τυχόν μετακίνηση του σε δύο συλλόγους, όμως…

Στη Γιουβέντους θα παραμείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το… σίριαλ με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ θα έχει αίσιο τέλος για τη «μεγάλη κυρία». Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά ΜΜΕ ο Ρονάλντο ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου ότι θέλει να παραμείνει στην Γιουβέντους.

Με αυτό τον τρόπο μπήκε ένα τέλος στα σενάρια που ήθελαν Παρί Σεν Ζερμέν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να καλοβλέπουν την περίπτωσή του.

Την ίδια ώρα, ο μάνατζέρ του Χόρχε Μέντες έριξε στο... τραπέζι και την ιδέα της επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη μία σεζόν, αφού αυτό που είναι σε ισχύ λήγει το καλοκαίρι του 2022.

