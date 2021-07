Κόσμος

Ολλανδία: Πλημμύρες απειλούν πόλεις και χωριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες από τα σπίτια τους, ενώ στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής παρέμεναν σήμερα οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών στην Ολλανδία καθώς τα πλημμυρισμένα ποτάμια απειλούσαν πόλεις και χωριά σε όλη τη νότια επαρχία του Λίμπουργκ.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής απομακρύνθηκαν τις τελευταίες δύο ημέρες, ενώ στρατιώτες, πυροσβέστες και εθελοντές εργάστηκαν με εντατικούς ρυθμούς καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να ενισχύσουν φράγματα και να αποτρέψουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι πλημμύρες στη γειτονική Γερμανία μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις αυτής της εβδομάδας στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 133 ανθρώπους. Στο Βέλγιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 νεκρούς. Οι Ολλανδοί έχουν έως τώρα αποφύγει μια καταστροφή αυτού του μεγέθους καθώς έως σήμερα το πρωί δεν είχαν ανακοινωθεί θύματα. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικές αρχές, η αύξηση της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει καταστροφές στην περιοχή και η κατάσταση παραμένει κρίσιμη.

Το επίπεδο των υδάτων σε ποτάμια γύρω από μεγάλες πόλεις όπως η Φένλο και το Ρούρμοντ έφθασε σήμερα σε επίπεδα ρεκόρ και δεν αναμένεται να υποχωρήσει έως αύριο το βράδυ, σύμφωνα με τις αρχές, δημιουργώντας προβλήματα σε φράγματα και άλλα προστατευτικά μέσα. Πολλοί δρόμοι μέσα και γύρω από το Ρούρμοντ έχουν πλημμυρίσει, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ANP.