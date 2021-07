Κοινωνία

Γλυκά Νερά: ο πατέρας της Καρολάιν για την Λυδία, την αυτοδικία και τα 60000 ευρώ στον συζυγοκτόνο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Θα έσπαζα το κεφάλι του Μπάμπη”, λέει ο άτυχος πατέρας στην DailyMail. Τι λέει για την ζωή της μικρής στην Αλόννησο και την σχέση με την μητέρα του συζυγοκτόνου..

Για τη ζωή τους με την εγγονή τους, Λυδία, μίλησε στη DailyMail ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς. Ο 78χρονος επισημαίνει τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή τους το ενός έτους κοριτσάκι, τη σχέση που έχει αναπτύξει με τη γιαγιά του, την επικοινωνία που διατηρούν με τη μητέρα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου και τις στιγμές που ακολούθησαν, όταν έμαθαν για τη δολοφονία της κόρης τους.

«Η αλληλεπίδραση της Σούζαν με τη Λυδία είναι καταπληκτική» λέει στη DailyMail ο 78χρονος πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, έχουν αναλάβει την επιμέλεια του μικρού κοριτσιού.

«Τη φροντίζει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έκανε και με την Καρολάιν όταν εκείνη ήταν μωρό. Παίζει μαζί της διαρκώς όταν είναι ξύπνια και είναι σε επιφυλακή όταν ακούει τον παραμικρό ήχο, στη διάρκεια του ύπνου της. Όλο μας το νοικοκυριό είναι επικεντρωμένο στη Λυδία. Όλοι ξυπνάμε από τις 6.30 το πρωί, ώστε η Σούζαν να πάει πρώτα στον τάφο της Καρολάιν και να επιστρέψει για να προετοιμάσει το φαγητό της Λυδίας. Μας δίνει ενέργεια και μας τονώνει να την ακούμε να γελάει» συμπληρώνει ο 78χρονος.

«Η παρουσία της Λυδίας στο σπίτι μας προσφέρει παρηγοριά σε αυτή την τραγική κατάσταση» συνεχίζει ο γεννημένος στο Λίβερπουλ συνταξιούχος μηχανικός, όπως αναφέρει το protothema.gr.

«Όμως, δεν είμαι νεαρός και όλοι μας κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Έχω μια βαθιά ανησυχία ότι μπορεί να μην καταφέρω να φροντίσω τη Λυδία όπως πρέπει, εκείνα τα χρόνια που θα χρειαστεί τη μεγαλύτερη υποστήριξη. Ο μοναδικός μου στόχος τώρα είναι να δώσω την καλύτερη ζωή στο παιδί της κόρης μου», συμπλήρωσε.

Την προηγούμενη Δευτέρα, ο Ντέιβιντ Κράουτς τίμησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τα 20α γενέθλια που θα γιόρταζε με την Καρολάιν, αν εκείνη ζούσε... «Ήπια μερικές γουλιές από το εξαιρετικό ουίσκι που μου δώρισε για τα γενέθλιά μου τον Δεκέμβριο», είπε συγκινημένος στη DailyMail.

«Σε αντίθεση με εμένα, η Σούζαν έχει κλείσει τα αφτιά της σε όλα και τώρα επικεντρώνεται πλήρως στην ανατροφή της Λυδίας. Δεν διαβάζει τα μέσα ενημέρωσης ούτε ακούει τις ειδήσεις. Τα έχει αποκλείσει όλα», συνέχισε, αναφερόμενος στη στάση της συζύγου του.

Όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις της οικογένειάς του με τους γονείς του Αναγνωστόπουλου, ο 78χρονος απάντησε: «Έχουμε καλή σχέση με τους γονείς του Μπάμπη, ιδιαίτερα με τη μητέρα του. Τηλεφωνεί σχεδόν κάθε μέρα και ρωτάει για τη Λυδία και, φυσικά, είναι ελεύθερη να την επισκέπτεται, όποτε το επιλέξει. Ωστόσο, είναι αρκετά γνωστή στο νησί - δίδασκε σε τοπικό σχολείο - και τα συναισθήματα συνεχίζουν να είναι έντονα για την οικογένειά της, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Φυσικά και η ίδια δείχνει να υποφέρει για τις αμαρτίες του γιου της».

Για τις στιγμές που ακολούθησαν, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του ενημερώθηκαν για τη δολοφονία της κόρης τους, είπε: «Είχαμε μόλις τελειώσει το πρωινό μας, όταν άρχισαν να μας χτυπούν δυνατά τη μπροστινή πόρτα του σπιτιού. Πολλοί από τους Έλληνες φίλους μας είχαν έρθει και ήταν πολύ λυπημένοι. Στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τι μας έλεγαν, αλλά τελικά τα κατανοήσαμε. Ήταν σαν ένα παγωμένο χέρι να είχε φτάσει στο στήθος μου και να άρπαξε την καρδιά μου. Έκτοτε ήμουν σχεδόν παράλυτος. Η Σούζαν κανόνισε αμέσως να πάει στην Αθήνα και εγώ έμεινα εδώ με τον αδερφό της. Θυμάμαι ακόμη έναν τεράστιο άντρα να κάθεται απέναντί μου, να τρέχουν δάκρυα από το πρόσωπό του και να λέει «Μπάσταρδοι, μπάσταρδοι». Τότε νομίζαμε πως η Καρολάιν δολοφονήθηκε από ληστές».

Και συνέχισε, αναφερόμενος στον συζυγοκτόνο: «Δεν θέλω να υποθέσω τι κίνητρο είχε, αυτό πρέπει να καθορίσει η αστυνομία. Θέλω μόνο δικαιοσύνη για την όμορφη κόρη μου που σκοτώθηκε με μια δειλή πράξη. Ο Μπάμπης ήξερε ότι δεν μπορούσε να την αντιμετωπίσει. Ήταν νεαρή, δυνατή και είχε γνώσεις kickboxing, οπότε αποφάσισε να βγάλει την κάρτα μνήμης από το εσωτερικό σύστημα κλειστής τηλεόρασης και να την πνίξει στον ύπνο της. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολλές στιγμές να εξηγήσει πώς την σκότωσε στους άλλους δολοφόνους με τους οποίους κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού, που φημολογείται ότι είναι από τις χειρότερες φυλακές στην Ευρώπη».

Ο πατέρας της Καρολάιν αναφέρθηκε και στη σχέση της κόρης του με τον 32χρονο. «Τον περισσότερο χρόνο της τον περνούσε στο διάβασμα για τις Πανελλήνιες. Ήταν έκπληξη όταν είπε πως ήθελε να πάει διακοπές στην Πορτογαλία» είπε και συνέχισε, μιλώντας για τη γνωριμία τους με τον Αναγνωστόπουλο: «Εντυπωσιάστηκα αρκετά, όπως και η Σούζαν. Φαινόταν ήσυχος, ντροπαλός και με αυτοπεποίθηση. Και παρόλο που ήταν 13 χρόνια μεγαλύτερος από την Κάρολαιν, δεν φαινόταν ιδιαίτερα η διαφορά τους».

Μετά το γάμο, η Σούζαν πήγε στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, όπως αναφέρει ο 78χρονος και δεν έδειχναν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στη συνέχεια, όταν η Λυδία γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2020, ο Μπάμπης και η Κάρολιν επέστρεψαν στο πατρικό της για να δουν οι γονείς της το εγγόνι τους.

Περιγράφοντας τις στιγμές της κηδείας της κόρης του, ο Ντέιβιντ Κράουτς είπε: «Ο Μπάμπης δεν συνόδευσε το σώμα της Καρολάιν πίσω στην Αλόννησο για την κηδεία. Ένας συνάδελφός του πιλότος τον έφερε στο νησί. Σπάνια έχω δει ένα τόσο θλιμμένο άτομο, όπως ήταν εκείνη την ημέρα. Στεκόταν στην εκκλησία κρατώντας τη Λυδία, ήταν μια εικόνα δυστυχίας. Παρά τον πόνο μου, ένιωσα συμπάθεια για εκείνον. Όταν του μίλησα αργότερα, ένιωσα ότι γι’ αυτόν ήταν μια μεγάλη τραγωδία από την οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακάμψει. Αποδείχθηκε καλός ηθοποιός».

«Την επόμενη φορά που τον είδα βρισκόμασταν στο μνημόσυνο. Μου χάρισε μια τεράστια φωτογραφία της Καρολάιν από τον γάμο τους στην Πορτογαλία. Ήξερε ότι ήταν η αγαπημένη μου φωτογραφία. Ήταν ακόμα πολύ αναστατωμένος, τα δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό του όταν μιλούσε για την Κάρολαιν», ανέφερε για τη μέρα που οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και του ζήτησαν να ταξιδέψουν στην Αθήνα. «Όταν βγήκαμε από το εκκλησάκι, περίμεναν δύο ξένοι. Η Σούζαν ξέσπασε σε κλάματα και ο Μπάμπης την αγκάλιασε για να την παρηγορήσει. Τότε ένας από τους ξένους βγήκε μπροστά και χτύπησε τον Μπάμπη στον ώμο, ήταν αστυνομικός. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή ο Μπάμπης συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι τελείωσε».

«Είχα δηλώσει πως θα του έσπαγα το κεφάλι και θα αναλάμβανα τις συνέπειες, αν ήξερα τότε ότι ήταν ο δολοφόνος της κόρης μου. Ακόμη αισθάνομαι το ίδιο. Είναι κάποιες φορές που καταλαβαίνεις αυτούς που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους», συνέχισε ο πατέρας της Καρολάιν.

Ο 78χρονος αναφέρθηκε και στις νομικές κινήσεις που έχουν κάνει, ώστε να ανακτήσουν τις 60.000 ευρώ που είχαν δώσει στην Καρολάιν για το οικόπεδο που θα αγόραζαν με τον Μπάμπη, ώστε να χτίσουν ένα σπίτι.

«Η Σούζαν πούλησε κάποια γη που είχε κληρονομήσει από τους γονείς της στις Φιλιππίνες και εγώ εκκαθάρισα ορισμένες επενδύσεις που κατείχα. Στο τέλος Ιανουαρίου, ο καθένας μας μετέφερε 30.000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της Καρολάιν στην Αθήνα. Το οικόπεδο αγοράστηκε και με μεγάλη μας έκπληξη μετά το θάνατο της Καρολάιν, διαπιστώσαμε ότι η γη είχε καταχωρηθεί μόνο στο όνομα του Μπάμπη. Προς το παρόν, κάνουμε νομικές ενέργειες ώστε να καταχωριστεί αυτή η γη στο όνομα της Λυδίας», τόνισε.

Η DailyMail απηύθυνε έκκληση στους αναγνώστες της - χωρίς να έχουν ζητήσει κάτι οι γονείς της Καρολάιν, όπως επισημαίνει - για τη δημιουργία ενός fund που θα εξασφαλίσει το μέλλον της Λυδίας της, όταν ο παππούς και η γιαγιά της δεν θα βρίσκονται, πλέον, στη ζωή.

Πέθανε η Φιλιώ Πυργάκη

Κορονοϊός - Γεωργιάδης: Σπουδαίος λόγος απόλυσης ο μη εμβολιασμός

Φολέγανδρος: γυναίκα βρέθηκε νεκρή με τα ρούχα στη θάλασσα