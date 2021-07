Οικονομία

Κορκίδης για Εστίαση: τήρηση των μέτρων για να αποφύγουμε τα χειρότερα

έκκληση σε έναν από τους κλάδους που έχει υποστει μεγάλες επιπτώσεις απο το lockdown, απευθύνει ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

«Ο χώρος της εστίασης και διασκέδασης έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από το ξέσπασμα της πανδημίας και πρέπει να προσαρμοστεί με τα σημερινά δεδομένα για να αποφύγει τα χειρότερα. Επομένως, εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες οφείλουμε να τηρουμε τα όποια μέτρα υποδεικνύονται από τους ειδικούς εντάσσοντάς τα στους κανόνες υγιεινής και ασφαλειάς μας».

Αυτό αναφέρει σε δήλωσή του σχετικά με τα μέτρα ελέγχου σε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης.

Συγκεκριμένα ο Βασίλης Κορκίδης δήλωσε:

«Ο εμβολιασμός είναι η μόνη μας άμυνα στις μεταλλάξεις της ύπουλης πανδημίας και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος για αμφισβήτηση. Το γεγονός της μετάλλαξης “ΔΕΛΤΑ”, σαφώς αλλάζει τις προσδοκίες για τα έσοδα των επιχειρήσεων του τουρισμού και της εστίασης το 2021.

Επίσης προβληματίζει έντονα το γεγονός ότι εάν χρειαστούν έξτρα ενισχύσεις φέτος πλέον των 16 δις ευρώ, τότε τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν θα επαρκούν. Η φετινή χρονιά έχει προϋπολογιστεί, με τα 21,5 δις ευρώ που πρόσθεσε η πανδημία, για να κλείσει με το χρέος άνω του 200% και έλλειμμα 10% του ΑΕΠ που μεταφράζεται σε 17 δις ευρώ. Είναι επιτακτική ανάγκη, εφόσον υπάρχει πλέον επάρκεια και επιλογή εμβολίων, να εμβολιαστούμε όλοι, ώστε αφενός να είμαστε υγιείς και αφετέρου να μειώσουμε τον κίνδυνο νέων περιοριστικών μέτρων και “ενοχλητικών”, αλλά απαραιτήτων ελέγχων. Ο χώρος της εστίασης και διασκέδασης έχει υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες από το ξέσπασμα της πανδημίας και πρέπει να προσαρμοστεί με τα σημερινά δεδομένα για να αποφύγει τα χειρότερα. Επομένως, εργοδότες, εργαζόμενοι και πελάτες οφείλουμε να τηρούμε τα όποια μέτρα υποδεικνύονται από τους ειδικούς, εντάσσοντας τα στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας μας. Σίγουρα η εφαρμογή Covid Free App, βοηθά τις επιχειρήσεις του χώρου να απλοποιήσουν τους ελέγχους στο μέτρο του δυνατού

Ας αναδείξουμε τον εμβολιασμό, τη τήρηση των μέτρων για την ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών, ως μέσο προσέλκυσης πελατών σε ασφαλείς επαγγελματικούς χώρους εστίασης και διασκέδασης. Ας συνειδητοποιήσουμε πως είναι πικρή μεν, αλλά αλήθεια δε, η διαπίστωση ότι στη περίπτωση του 4ου μεταλλαγμένου κύματος της πανδημίας, το κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν θα μπορεί να καλυφθεί από το Κράτος με τον τρόπο που έγινε μέχρι σήμερα. Το φετινό καλοκαίρι είναι εποχή να ξεκουραστούμε και να διασκεδάσουμε, αλλά και να εμβολιαστούμε για να το χαρούμε όλοι, με υγεία και ελευθερία».

