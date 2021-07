Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: το ιικό φορτίο συνεχίζει να αυξάνεται (πίνακες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχητικά τα ευρήματα από την έρευνα του ΑΠΘ στα λύματα. Τι δηλώνουν οι επιστήμονες.

Αύξηση της διασποράς του κορονοϊού στην κοινότητα της Θεσσαλονίκης δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ εδώ και δύο εβδομάδες το ιικό φορτίο των λυμάτων αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, μεγαλύτερο σε σχέση με ό,τι καταγράφηκε στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας.

Συγκεκριμένα στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή, της Τετάρτης 14/7 και της Πέμπτης 15/7 είναι:

Αυξημένη (84%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 12/7 και της Τρίτης 13/7.

Ιδιαίτερα αυξημένη (387%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 7/7 και Πέμπτης 8/7.

«Η ανοδική τάση του ιικού φορτίου στα δείγματα των τελευταίων ημερών, αν δεν επιβραδυνθεί τις επόμενες μέρες, εφόσον κι ο πληθυσμός της πόλης λόγω θερινών διακοπών δεν είναι σταθερός, θα είναι δηλωτική για το τι μας επιφυλάσσει το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Η αναμενόμενη επικράτηση του άκρως μεταδοτικού στελέχους Δέλτα του ιού, θα είναι ο καθοριστικός παράγοντας, με τον τρόπο που ισχυρός άνεμος συντελεί στην εξάπλωση μιας πυρκαγιάς», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα παράθυρο ευκαιρίας, για να οχυρωθεί η πόλη απέναντι σε αυτό που δείχνει να έρχεται. Θα πρέπει να σπεύσουν όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη να εμβολιαστούν. Γνωρίζουμε πως η πίεση στο σύστημα υγείας έπεται κάποιες εβδομάδες της αύξησης της διασποράς του ιού και του αριθμού των νοσούντων. Οι μετρήσεις στα λύματα έγκαιρα και έγκυρα μας δίνουν τη δυνατότητα να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο να έχουμε το επόμενο διάστημα μεγάλο αριθμό από νοσηλείες, αν οι μολύνσεις επεκταθούν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού όπως άτομα μεγάλης ηλικίας ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα, που δεν έχουν εμβολιαστεί», εξήγησε ο πρύτανης του ΑΠΘ.

Ερωτηθείς αν από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετρήσεων στην αρχή του τέταρτου κύματος της πανδημίας, μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την εξέλιξη των μετρήσεων τις επόμενες μέρες, ο καθηγητής Χημείας του ΑΠΘ, Θοδωρής Καραπάντσιος απάντησε: «Ο ρυθμός αύξησης στις μετρούμενες τιμές ιικού φορτίου στα δείγματα της τελευταίας εβδομάδας είναι πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της αύξησης που παρατηρήθηκε κατά το 3ο κύμα την άνοιξη».

Σχετικά με πιθανούς άλλους παράγοντες που μπορεί να έχουν συντελέσει στην επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας της πόλης διευκρίνισε: «Προς το παρόν πρέπει να διατηρούμε κάποια επιφύλαξη γιατί αντίστοιχες εξάρσεις είχαμε σποραδικά και στο παρελθόν, για παράδειγμα και κατά τον Μάρτιο, οι οποίες όμως στη συνέχεια υποχώρησαν έστω μερικώς. Ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο με τη μεγάλη κυκλοφορία του πληθυσμού στην πόλη, με τις διαρκείς αναχωρήσεις πολιτών για διακοπές και τις αφίξεις τουριστών και επισκεπτών είναι αναμενόμενο να υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις μεταξύ των μετρήσεων. Χρειάζονται μετρήσεις από μεγαλύτερη χρονική περίοδο για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Μύκονος: έκτακτα μέτρα λόγω έξαρσης στα κρούσματα

Γλυκά Νερά: ο πατέρας της Καρολάιν για την Λυδία, την αυτοδικία και τα 60000 ευρώ στον συζυγοκτόνο

Θρήνος για τον Σταμούλη Φάλλα