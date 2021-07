Αθλητικά

ΑΕΚ: Βράνιες, η επιστροφή

Ο Όγκνιεν Βράνιες βρίσκεται στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση

Ο Όγκνιεν Βράνιες επιστρέφει στην ΑΕΚ!

Ο "Κομάντο" βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Ένωση και να υλοποιηθεί έτσι μια ακόμα μεγάλη επιστροφή, μετά από αυτή του Αραούχο.

Ο Βράνιες και η ΑΕΚ έχουν συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο. Η άφιξη του στην Αθήνα δείχνει ότι έχει βρει τη χρυσή τομή με την Άντερλεχτ και θα λύσει το συμβόλαιο που είχε για έναν ακόμα χρόνο.

Με την απόκτηση του Βράνιες, και τον Τζαβέλλα ήδη στην ομάδα, η ΑΕΚ θωρακίζει το κέντρο της άμυνας της όπου αντιμετώπιζε τεράστια προβλήματα.

