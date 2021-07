Πολιτική

Κεφαλογιάννης για ΒΟΑΚ: Οι Κρητικοί δεν αντέχουν άλλα θύματα στην άσφαλτο

Σφοδρές επικρίσεις του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τον σχεδιασμό από πλευράς της κυβέρνησης Τσίπρα.

«Το 2019 στο Υπουργείο Υποδομών δεν υπήρχε ούτε μια ολοκληρωμένη μελέτη αναφορικά με το ΒΟΑΚ. Δεν έπραξαν τίποτα πέρα από έναν διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το μόνο που ευτυχώς δεν έκαναν - σε αντίθεση με το μετρό της Θεσσαλονίκης - ήταν να ζωγραφίσουν σε κάποιον μουσαμά το έργο και να μας πουν ότι υλοποιήθηκε επί ημερών τους». Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με αφορμή τις δηλώσεις του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα για τον ΒΟΑΚ.

Όπως τονίζει ο κ. Κεφαλογιάννης: «Καλωσορίσαμε στην Κρήτη τον κ. Τσίπρα, για άλλη μια φορά. Όπως ακριβώς κάναμε όταν μας έλεγε ότι θα ξεκινούσαν οι εργασίες για τον ΒΟΑΚ αρχικά το 2017, στη συνέχεια το 2018 και το 2019. Και όταν μας έλεγε ότι το έργο με μηδενική μελετητική ωριμότητα θα έχει τελειώσει το 2025. Ή όταν απεντάχθηκαν έργα με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και όταν αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες και ανθρώπινο δυναμικό από τον ΟΑΚ».

Μιλώντας ο Υφυπουργός για τον σχεδιασμό από πλευράς της κυβέρνησης Τσίπρα, ανέφερε πως επρόκειτο για: «… ένα σχέδιο που είχε ως αναφορά μόνο το τμήμα Χανιά - Άγιος Νικόλαος, μήκους 200 χιλιομέτρων, ενώ για τα υπόλοιπα 100 χιλιόμετρα που αφορούσαν το σκέλος Χανιά - Κίσσαμος δεν υπήρχαν μελέτες ούτε καν σε προκαταρκτικό στάδιο και η περιοχή από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία δεν περιλαμβανόταν καν στον σχεδιασμό. Ένα ασαφές και αόριστο σχέδιο, χωρίς ξεκάθαρα δεδομένα και φυσικά χωρίς χρηματοδοτικό πλαίσιο. Με απλά λόγια, όπως έχω επανειλημμένα τονίσει, το 2019 στο Υπουργείο Υποδομών δεν υπήρχε ούτε μια ολοκληρωμένη μελέτη αναφορικά με το ΒΟΑΚ…».

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των διοδίων, στο οποίο αναφέρθηκε από την Κρήτη ο κ. Τσίπρας, ο Υφυπουργός Μεταφορών, είπε ότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισε «…τους Κρητικούς ως ιθαγενείς, είναι ξεκάθαρο ότι στον φαντασιακό κόσμο της ουτοπίας τους είχαν εφεύρει τα “λεφτόδεντρα” που θα κατασκεύαζαν χωρίς διόδια τον ΒΟΑΚ», δήλωσε μάλιστα ότι οι Κρητικοί: «… δεν αντέχουν άλλα θύματα στην άσφαλτο για ασκήσεις επί χάρτου».

Τέλος ο κ. Κεφαλογιάννης μεταξύ άλλων, αναρωτήθηκε αν ο κ. Τσίπρας θα έρθει τελικά στην έναρξη των εργασιών ή στα εγκαίνια του έργου. «Αν το αποφασίσει θα είναι καλοδεχούμενος. Το σίγουρο είναι ότι εμείς θα είμαστε εδώ να τον καλωσορίσουμε και πάλι, μαζί με τον Κρητικό Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό είναι η δική μας πολιτική ευθύνη απέναντι στους πολίτες», κατέληξε ο Υφυπουργός.

