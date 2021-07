Οικονομία

Εστίαση - Νέα μέτρα: δεκάδες πρόστιμα στην πρεμιέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και συλλήψεις κατά τη διάρκεια των ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού



Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Παρασκευή 16 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 104.334 έλεγχοι, από τους οποίους οι 53.310 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 187 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκε 4 συλλήψεις, ως ακολούθως:

118 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 118 πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

26 στη Στερεά Ελλάδα,

23 στη Θεσσαλονίκη,

16 στο Βόρειο Αιγαίο,

14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

11 στη Θεσσαλία,

10 στην Ήπειρο,

9 στη Πελοπόννησο,

5 στη Δυτική Μακεδονία και

4 στην Κεντρική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 61.085 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 58.879 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 2.206 των 150 ευρώ.

63 παραβάσεις και 4 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:



Στην Αττική,

σύλληψη ιδιοκτήτη εστιατορίου και 2.000 ευρώ πρόστιμο, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην επιχείρηση, για παραβίαση αναστολής λειτουργίας,

1.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων καθώς και 2.000 ευρώ πρόστιμο στο ίδιο κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε παντοπωλείο, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη τήρηση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 υπαλλήλους, για μη χρήσης μάσκας,

από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 εργαζόμενους καφέ - μπαρ, για μη χρήσης μάσκας.

Στη Δυτική Ελλάδα,

σύλληψη και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του καταστήματος,

7 παραβάσεις των 300 ευρώ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήσης μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.

Στη Στερεά Ελλάδα,

σύλληψη προσωρινά υπευθύνου και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για μη ύπαρξη αντισηπτικών.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

13 παραβάσεις των 300 ευρώ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικής, για μη χρήσης μάσκας από εργαζόμενους,

300 ευρώ πρόστιμο σε πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήσης μάσκας.

Στη Δυτική Μακεδονία, 300 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στην Ήπειρο,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κέντρο διασκέδασης, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

300 ευρώ πρόστιμο σε μπαρ για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στη Θεσσαλία, 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για ανεμβολίαστο πελάτη.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Στο Νότιο Αιγαίο,

από 2.000 ευρώ πρόστιμο σε δύο καφέ - μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπεράριθμους πελάτες σε τραπέζι.



Στην Κρήτη,

6 παραβάσεις των 300 ευρώ σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήσης μάσκας από εργαζόμενους,

5.000 ευρώ και 2.000 ευρώ πρόστιμο αντίστοιχα σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Στα Ιόνια Νησιά,

2.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφέ - μπαρ, με επιβολή 7ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών,

4 παραβάσεις των 300 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη χρήσης μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους,

από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 πελάτες καταστήματος με τουριστικά είδη, για μη χρήσης μάσκας,

300 ευρώ πρόστιμο σε επιχείρηση, για μη χρήσης μάσκας από εργαζόμενο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 7.490 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.210 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF ( Passenger Locator Form ) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 300 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορκίδης για Εστίαση: τήρηση των μέτρων για να αποφύγουμε τα χειρότερα

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: το ιικό φορτίο συνεχίζει να αυξάνεται (πίνακες)

Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι έχει 14 απογόνους εν ζωή!