Ναρκωτικά: Στην πυρά περισσότερα από 100 δέματα (βίντεο)

Κατασχεθείσες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, κάνναβης και δισκίων καταστράφηκαν την Πέμπτη.

105 δέματα διαφόρων ναρκωτικών ουσιών, καταστράφηκαν με καύση, την Πέμπτη, από την προβλεπόμενη από το Νόμο αρμόδια Επιτροπή.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ, συνολικά καταστράφηκαν:

Κοκαΐνη : 31 κιλά και 403 γραμμ.

: 31 κιλά και 403 γραμμ. Ηρωίνη : 10 κιλά και 17,9 γραμμ.

: 10 κιλά και 17,9 γραμμ. Ακατέργαστη κάνναβη: 216 κιλά και 385,5 γραμμ.

Κατεργασμένη κάνναβη: 3 κιλά και 199,4 γραμμ.

Δενδρύλλια κάνναβης : 2.865 τεμάχια

: 2.865 τεμάχια Φαρμακευτικά δισκία: 1.170 τεμάχια

MDMA: 1.463,1 γραμμ. και 5.119 δισκία

Κεταμίνη: 272,4 γραμμ.

Ψιλοκίνη: 283 γραμμ.

Οι παραπάνω ναρκωτικές ουσίες είχαν κατασχεθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, καθώς και άλλες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και για την καταστροφή τους τηρήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

