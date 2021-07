Οικονομία

Σύστημα “Eispraxis”: Ηλεκτρονικός κλοιός για οφειλέτες του Δημοσίου

Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα σκιαγραφεί το προφίλ τους, αντλώντας στοιχεία για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Ηλεκτρονικό σύστημα που θα παρακολουθεί το προφίλ των οφειλετών της εφορίας και θα αναζητεί πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία και πληροφορίες από το κτηματολόγιο, το ΓΕΜΗ και το σύστημα άυλων τίτλων, ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ. Παράλληλα, το σύστημα θα ζητεί πληροφορίες από τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών της Ε.Ε.

Στην περίπτωση που εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία θα γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει και νέες διαδικασίες για τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης. Η ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού 2020-2025. Το έργο αφορά την παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τους δημόσιους φορείς με έμφαση στη φορολογία. Σκοπός του είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να αναπτύξει αυτοματοποιημένο μηχανισμό για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών των επιδόσεων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία “Eispraxis” θα σκιαγραφεί το προφίλ κάθε οφειλέτη, καθώς θα αντλεί πληροφορίες για τα εισοδήματα και την περιουσιακή του εικόνα από όλα τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis καθώς και από τρίτους (κτηματολόγιο, ΓΕΜΗ, ΣΑΤ). Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος, ο οποίος θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και τα μέτρα που έχουν ληφθεί.

Οι σημαντικότερες λειτουργίες του έργου είναι:

Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε. και πληροφορίες από τρίτους (όπως κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.). Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος ρυθμίσεων. Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης. Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης συμψηφισμών. Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης μέτρων είσπραξης. Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, σε μόλις 8.517 οφειλέτες, που αντιπροσωπεύουν το 0,2% του συνόλου και χρωστούν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, αντιστοιχούν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία 87,2 δισ. ευρώ, δηλαδή το 80% του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Τη μερίδα του λέοντος οφείλουν τα νομικά πρόσωπα, με ύψος ληξιπρόθεσμου υπολοίπου σε αυτή την κατηγορία οφειλής 63,4 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρατηρείται συστηματικά και μάλιστα εντάθηκε τον τελευταίο χρόνο, καθώς στη συγκεκριμένη κατηγορία οφειλετών αυξήθηκε το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο κατά 2,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός τους σημείωσε αύξηση κατά 236 πρόσωπα.

Στο άλλο άκρο, στην κατηγορία των οφειλετών με πολύ μικρές οφειλές, ο αριθμός τους μειώθηκε, καθώς η ΑΑΔΕ διέγραψε, κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020, 86.076 οφειλέτες με χρέη κάτω από 10 ευρώ, εφαρμόζοντας τον σχετικό νόμο του 2019. Μεταξύ αυτών, 54.034 πρόσωπα είχαν οφειλές κάτω από 1 ευρώ. Έτσι, στην κατηγορία αυτή ανήκουν πλέον 853.435 οφειλέτες, με σύνολο οφειλών 9,7 εκατ. ευρώ. Στις υπόλοιπες κατηγορίες οφειλετών διαπιστώνεται αύξηση τόσο στο πλήθος των οφειλετών όσο και στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανέρχονται στα 109 δισ. ευρώ.

