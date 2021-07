Πολιτική

Πελώνη για Τσίπρα: Κατά συρροήν ψεύτης, δυσφημίζει τη χώρα στο εξωτερικό

Η απάντηση της κυβερνητικής εκπροσώπου στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τα έκτακτα μέτρα στη Μύκονο

Προσωπική επίθεση της Αριστοτελίας Πελώνη στον Αλέξη Τσίπρα μετα την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι "το lockdown στην Μύκονο είναι πιστοποιητικό παταγώδους αποτυχίας"

Η κυβερνητική εκπρόσωπος χαρακτηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα "κατά συρροήν ψεύτη που δυσφημίζει διαρκώς τη χώρα στο εξωτερικό" και σημειώνει ότι "δεν επιβλήθηκε lockdown στη Μύκονο. Επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού στη διασκέδαση"

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Πελώνη:

"Δεν υπάρχει δυσκολία με την οποία ο κ. Τσίπρας να μην χαίρεται. Ρίχνοντας και το τελευταίο φύλλο συκής, πλέον δεν μπορεί να το κρύψει. Κατά συρροήν ψεύτης, δυσφημίζει διαρκώς τη χώρα στο εξωτερικό. Δεν επιβλήθηκε lockdown στη Μύκονο. Επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού στη διασκέδαση.

Παρόμοια φαινόμενα δεν γίνονται ανεκτά. Το τουριστικό προϊόν της χώρας δεν είναι ξεσάλωμα χωρίς καμία τήρηση των υγειονομικών κανόνων. Είναι πρωτίστως η ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων. Κι αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η Ελλάδα. Το θυμίζουμε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εσχάτως κόπτεται για την τήρηση των μέτρων. Είναι ο ίδιος ακριβώς, που σε περίπτωση που δεν λαμβάνονταν μέτρα θα κατήγγελε την κυβέρνηση για ολιγωρία".

Τι λένε τα άλλα κόμματα

«Οι σημερινές ανακοινώσεις της Κυβέρνησης αποτελούν ομολογία αποτυχίας. Πάλι μετά τον εφησυχασμό, τα περιοριστικά μέτρα. Για δεύτερη χρόνια χωρίς σχέδιο για τον Τουρισμό, τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις», αναφέρεται σε δήλωση του Παύλου Χρηστίδη, Εκπροσώπου Τύπου του Κινήματος Αλλαγής.

Το ΜέΡΑ25 σχολιάζει πως «το COVID free καλοκαίρι που υποσχέθηκε μόλις προχθές ο Υπουργός Τουρισμού είναι ήδη εδώ, με την Μύκονο να μπαίνει σε τοπικό lockdown και την Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι ο τουρισμός δεν επιδρά στην εξέλιξη της πανδημίας και άρα δεν υπάρχει λόγος για μέτρα στις εισόδους της χώρας».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει «Η κυβέρνηση λόγω του αιφνίδιου τετραπλασιασμού των κρουσμάτων αποφάσισε την λήψη έκτακτων μέτρων για την Μύκονο, που στην ουσία ισοδυναμούν με «κλείσιμο» του τουριστικού κλάδου του νησιού. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση των λοιμωξιολόγων προκειμένου να μάθουμε πόσα κρούσματα αφορούν εμβολιασμένους, καθότι η καθολική απαγόρευση της μουσικής ακόμα και σε κλειστούς χώρους και η απαγόρευση κυκλοφορίας τις πρωινές ώρες, καταρρίπτει το δόγμα «εμβολιασμός ή καθολικό κλείσιμο». Η ανικανότητα της κυβέρνησης οδηγεί σε «κλείσιμο» του τουρισμού, πριν καλά – καλά ανοίξει».





