Κόσμος

Ερντογάν: “Χαρμόσυνα νέα” για τα Κατεχόμενα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πανηγυρικοί τόνοι από τον Ταγίπ Ερντογάν. ενόψει της προκλητικής φιέστας στη κατεχόμενη Κύπρο.

Την ανακοίνωση ενός «χαρμόσυνου» νέου. κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύπρο, προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αμέσως μετά την προσευχή της Παρασκευής, στην Αγία Σοφία, η οποία πέρυσι μετατράπηκε από μουσείο σε τζαμί.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ανέφερε ότι «με μια μεγάλη αποστολή θα επισκεφθούμε τη βόρεια Κύπρο. Την πρώτη ημέρα, στο “κοινοβούλιο” θα απευθυνθώ με ομιλία μου στους βουλευτές. Υπάρχει και ένα χαρμόσυνο νέο που θέλω να το ανακοινώσω στο “κοινοβούλιο”. Αν το πω τώρα, θα είναι λάθος. Υπάρχει ένα καλό δικό μας βήμα. Ολοκληρώσαμε τις προεργασίες του. Την Τρίτη, στη βόρεια Κύπρο, υπάρχουν οι τελετές που κάνουμε κάθε χρόνο. Αφού συμμετάσχουμε με μεγάλη αποστολή σε αυτές τις τελετές, το βράδυ της Τρίτης θα επιστρέψουμε στην πατρίδα».

Στην Αγκυρα, όλοι προσπαθούν να κάνουν προβλέψεις για τις προθέσεις του κ. Ερντογάν. Μέχρι σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, όποτε χρησιμοποίησε τη λέξη «χαρμόσυνο» νέο ήταν για τα κοιτάσματα αερίου που βρέθηκαν από τα τουρκικά γεωτρύπανα, και στην Τουρκία θεωρούν πως αυτό το νέο θα ανακοινώσει ο κ. Ερντογάν. Ομως, έμπειροι παρατηρητές αναφέρουν πως είναι πιθανότερο να ανακοινωθεί κάποιο άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων και κάποια υπόσχεση του κ. Ερντογάν για την επιστροφή των περιουσιών των Ελληνοκυπρίων υπό το καθεστώς της αυτοαποκαλούμενης «ΤΔΒΚ». Στο ενδεχόμενο αυτό, η Αγκυρα στοχεύει να προσελκύσει το ενδιαφέρον περίπου 3.000 Ελληνοκυπρίων που θα διεκδικήσουν την περιουσία τους είτε με τη μορφή απόκτησης τίτλου ιδιοκτησίας είτε με την καταβολή αποζημίωσης. Ομως, στόχος της Τουρκίας είναι η αναγνώριση του τουρκοκυπριακού καθεστώτος επί της Αμμοχώστου από τους ίδιους τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των περιουσιών, αλλά και να εμφανιστεί η Αγκυρα προς τη διεθνή κοινότητα πως κάνει ένα «θετικό βήμα» στο νησί.

Ενα άλλο ακραίο σενάριο, που ακούγεται μόνο από τους Τουρκοκυπρίους, είναι πως ενδέχεται ο κ. Ερντογάν να ανακοινώσει την αλλαγή της ονομασίας του αυτοαποκαλούμενου κράτους, από «ΤΔΒΚ» σε «Τουρκικό Κράτος Κύπρου», και μια εκστρατεία αναγνώρισής του από τη διεθνή κοινότητα. Εντύπωση προκαλεί πως ο πρόεδρος της Τουρκίας στις τελευταίες ομιλίες του δεν μιλάει για επίσκεψη στην «ΤΔΒΚ», αλλά στη «βόρεια Κύπρο». «Οι φετινές εκδηλώσεις μας θα αποτελέσουν ένα μήνυμα ειρήνης τόσο για το νησί όσο και για ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο οποίος θα συνταξιδέψει στην Κύπρο μαζί με τον κυβερνητικό εταίρο του, πρόεδρο του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Εν τω μεταξύ, το αρχηγείο δυνάμεων ασφαλείας της «ΤΔΒΚ» με ανακοίνωσή του διαψεύδει τις πληροφορίες για πυρ εναντίον κυπριακής ακταιωρού. Οι Τουρκοκύπριοι αναφέρουν πως έγινε η παρακολούθηση ενός ύποπτου σκάφους, όμως ισχυρίζονται πως το τουρκοκυπριακό σκάφος δεν βγήκε από τα χωρικά του ύδατα, όπως και δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο με βολές εναντίον σκάφους του Λιμενικού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το «αρχηγείο» μιλάει για «σενάριο των Ελληνοκυπρίων για ένα ανύπαρκτο γεγονός, που στόχο έχει να κάνει μαύρη προπαγάνδα εναντίον του τουρκοκυπριακού λαού».

ΠΗΓΗ: Kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 2.562 νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Εστίαση - Νέα μέτρα: δεκάδες πρόστιμα στην πρεμιέρα

ΑΕΚ: Βράνιες, η επιστροφή