Κοινωνία

Χειροπέδες στους ληστές με τις μάσκες (εικόνες)

Λήστευαν πεζούς και καταστήματα. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, δύο Έλληνες ηλικίας 47 και 52 ετών, για ληστεία κατά συναυτουργία, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων και επιπλέον ο 52χρονος για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Είχαν διαπράξει δύο ένοπλες ληστείες σε βάρος πολιτών στην περιοχή του Κολωνού.

Ειδικότερα και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τουλάχιστον από το μήνα Ιούνιο του έτους 2021 διέπρατταν ληστείες, επιλέγοντας ως στόχους καταστήματα και πεζούς.

Για το σκοπό αυτό, είχαν προμηθευθεί όλα τα απαραίτητα μέσα όπως πυροβόλο όπλο, χειρουργικές μάσκες, γάντια, όχημα, tie wrap κ.λπ.

Στη περίπτωση που ο στόχος ήταν κατάστημα, εισέρχονταν σε αυτό και με την απειλή όπλου ακινητοποιούσαν τον υπάλληλο και αφαιρούσαν τις εισπράξεις, καθώς και τηλεφωνικές συσκευές, ενώ όταν επέλεγαν ως στόχο ανυποψίαστα άτομα, που διέρχονταν πεζή, δεν δίσταζαν να προτάξουν το όπλο προς το μέρος τους, καθώς και να ενεργήσουν ψεκασμούς με σπρέι πιπεριού.

Μαζί τους έφεραν tie wrap (δεματικά), με τα οποία δέσμευαν τα θύματά τους, ενώ κατά τη διάπραξη των ληστειών, φορούσαν γάντια και φρόντιζαν πάντοτε να διατηρούν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ενώ άλλαζαν το ρουχισμό που έφεραν με το πέρας των εγκληματικών τους πράξεων.

Σε έρευνες στις κατοικίες των συλληφθέντων και σε οχήματα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων αεροβόλο πιστόλι με πλήθος από φυσίγγια κρότου, αμπούλες και πλαστικά σφαιρίδια, σιδερογροθιά με ενσωματωμένο μαχαίρι, σπρέι πιπεριού, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους -103- γραμμαρίων, ρουχισμός, κινητά τηλέφωνα, πλήθος πλαστικών δεματικών (tie wrap) και μάσκες.

Από την έρευνα εξιχνιάσθηκε μία επιπλέον ληστεία που διέπραξαν σε πρακτορείο τυχερών παιγνίων στην περιοχή της Παλλήνης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

