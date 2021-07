Κοινωνία

Κορονοϊός - Δήμαρχος Μυκόνου για έκτακτα μέτρα: Άστοχη ενέργεια, πρέπει να αναθεωρηθεί

Έντονη η αντίδραση του δημάρχου Μυκόνου στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι Αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού στο νησί.

Την έντονη δυσφορία του για την επιβολή έκτακτων περιοριστικών μέτρων στη Μύκονο, εξέφρασε ο δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, υπογραμμίζοντας πως «η αιφνιδιαστική λήψη μέτρων, έστω για 10 ημέρες, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου για το νησί, που είναι ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός, είναι μια άστοχη ενέργεια, η οποία επί της ουσίας δείχνει τιμωρητική διάθεση σε μια κοινωνία, που στο πλαίσιο του εφικτού έκανε ό,τι έπρεπε για να προστατέψει τη δημόσια υγεία.»

Ο κ. Κουκάς ζητεί από την Πολιτεία «να αναθεωρήσει την άδικη αυτή απόφαση και να μην είναι οι Μυκονιάτες και οι επισκέπτες μας, οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα, που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ και η Μύκονος το μόνο νησί που δεν θα ακούγεται μουσική.»

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου Μυκόνου στο Facebook:

«Από την πρώτη στιγμή της έναρξης της πανδημίας δηλώσαμε ότι βασική προτεραιότητα όλων είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και αυτό το υπηρετήσαμε με συνέπεια και σοβαρότητα.

Συνεργαστήκαμε πάντοτε με όλες τις αρμόδιες Αρχές, βοηθήσαμε στην εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, στηρίξαμε έμπρακτα το Κέντρο Υγείας, προμηθεύσαμε με τα απαραίτητα μέσα προστασίας όσους είχαν ανάγκη.

Μετά την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού, ενημερώσαμε τους πολίτες για τα οφέλη και τη σημασία του εμβολιασμού με αποτέλεσμα σήμερα να είμαστε από τα νησιά με τα υψηλότερα ποσοστά του εμβολιασμού στην Ελλάδα στον ντόπιο πληθυσμό.

Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της τουριστικής κίνησης είχε δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας για την πορεία της τουριστικής περιόδου, πάντα σε συνδυασμό με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.

Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχε αύξηση των κρουσμάτων κυρίως των νεότερων ηλικιών, αλλά θα πρέπει να συνυπολογιστεί και μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως π.χ. ότι πολλά τεστ στο νησί μας γίνονται σε επισκέπτες που δεν έμεναν στη Μύκονο, αλλά χρησιμοποιούσαν το αεροδρόμιο Μυκόνου για την επιστροφή τους.

Μόλις χθες, μετά από ενάμιση χρόνο που το ζητάμε, καθιερώθηκε διοικητικό πρόστιμο από την κυβέρνηση για τα πάρτι με αντίτιμο. Σε κάθε περίπτωση, η αιφνιδιαστική λήψη μέτρων, έστω για 10 ημέρες, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου για το νησί, που είναι ένας κορυφαίος διεθνής τουριστικός προορισμός, είναι μια άστοχη ενέργεια, η οποία επί της ουσίας δείχνει τιμωρητική διάθεση σε μια κοινωνία, που στο πλαίσιο του εφικτού έκανε ό,τι έπρεπε για να προστατέψει τη δημόσια υγεία.

Με δεδομένο μάλιστα ότι η Πολιτεία είχε φροντίσει να δημιουργήσει για πρώτη φορά Αστυνομική Υποδιεύθυνση, υπήρχαν και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του νόμου για όσους δεν τα σέβονται.

Νομίζω ότι η Πολιτεία πρέπει να αναθεωρήσει την άδικη αυτή απόφαση και να μην είναι οι Μυκονιάτες και οι επισκέπτες μας, οι μόνοι σε όλη την Ελλάδα, που δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν το βράδυ και η Μύκονος το μόνο νησί που δεν θα ακούγεται μουσική. Γιατί εάν δεν θα τα αναθεωρήσει, το μόνο που θα πετύχει είναι απλώς οι επισκέπτες να αποκτήσουν ένα κίνητρο να πάνε σε άλλα νησιά, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν θα είναι αποτελεσματικό για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Δημοτική μας αρχή λειτούργησε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ψυχραιμία και πάντα με σεβασμό στην εθνική προσπάθεια και στους νόμους του κράτους. Εδώ, όμως, υπάρχει και αστοχία και αδικία. Ένα λάθος που δεν οδηγεί πουθενά. Και πρέπει να διορθωθεί άμεσα.»

