Αθλητικά

FIFA - Ποδόσφαιρο: Πέντε “επαναστατικές” αλλαγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η FIFA θέλει να “μεταμορφώσει” τους ποδοσφαιρικούς αγώνες

"Επαναστατικές" αλλαγές στο ποδόσφαιρο θέλει να περάσει η FIFA, σύμφωνα με την "Mundo Deportivo" .

Συγκεκριμένα, οι πέντε βασικές αλλαγές που θέλει να κάνει η FIFA είναι οι εξής:

Το κάθε ημίχρονο να διαρκεί τριάντα αντί για σαράντα πέντε λεπτά.

Ο χρόνος θα σταματά (όπως στο μπάσκετ) όταν η μπάλα θα βγαίνει εκτός των τεσσάρων γραμμών του αγωνιστικού χώρου.

Η κάθε ομάδα θα έχει την δυνατότητα να κάνει απεριόριστες αλλαγές παικτών.

Τα πλάγια άουτ θα παίζονται με τα πόδια και όχι με τα χέρια (όπως στο ποδόσφαιρο σάλας).

Κάθε ποδοσφαιριστής που θα παίρνει κίτρινη κάρτα, θα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου για πέντε λεπτά.

Με τον κανονισμό για απεριόριστες αλλαγές, η FIFA θέλει να… ανοίξει το ροτέισον (κάτι που θα βοηθήσει και στο να ξεκουράζονται περισσότερο οι παίκτες), να μην συνεχίζουν οι ομάδες το ματς με παίκτη λιγότερο σε περίπτωση τραυματισμού και ενώ έχουν πραγματοποιήσει όλες τις αλλαγές τους, ενώ με τον κανονισμό για τα πλάγια άουτ θα δίνει τη δυνατότητα μόνο στον τερματοφύλακα πλέον να πιάνει την μπάλα με τα χέρια!

Με τον κανονισμό για την κίτρινη κάρτα θα δίνει το πλεονέκτημα στην αντίπαλη ομάδα να παίζει με παίκτη περισσότερο για ένα πεντάλεπτο, κάτι που πιθανότατα θα αποτρέψει τους ποδοσφαιριστές να κάνουν σκληρά μαρκαρίσματα. Παράλληλα, με την παύση του χρόνου, θα βοηθήσει στο να αυξηθεί ο καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΕΚ: Βράνιες, η επιστροφή

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Κορονοϊός - Δήμαρχος Μυκόνου για έκτακτα μέτρα: Άστοχη ενέργεια, πρέπει να αναθεωρηθεί