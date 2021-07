Τοπικά Νέα

Μύκονος - Ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου: Πλήγμα στον τουρισμό τα έκτακτα μέτρα (βίντεο)

Τεράστια η απογοήτευση στους τουρίστες, τoνίζει, στον ΑΝΤ1, η Σούλα Λιάκου.

"Απαράδεκτη" χαρακτηρίζει την απόφαση για έκτακτα μέτρα στη Μύκονο, η Σούλα Λιάκου, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Μαρία Σαράφογλου

"Το πρόβλημα προκάλεσαν τα πάρτι και ο συνωστισμός, για τα οποία δεν ελήφθησαν μέτρα τις προηγούμενες ημέρες" υπογράμισε η κ. Λιάκου.

"Δεν πήραν μέτρα όταν έπρεπε με τους όρθιους στα μπαρ και τους χορούς και τώρα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στους τουρίστες, που ήρθαν να διασκεδάσουν και πλέον πρέπει να βρουν άλλου είδους διασκέδαση", συνέχισε η Σούλα Λιάκου

"Στοχοποιείται η Μύκονος, που είναι γνωστή σε όλον τα πλανήτη, και ήδη τα ξένα μέσα ενημερωσης προειδοποιούν τους τουρίστες να μην έρχονται στο νησί" σημείωσε και εκτίμησε ότι το πλήγμα θα είναι μεγάλο γενικά για τον ελληνικό τουρισμό και την οικονομία

"Εχουν εμμονή με την Μύκονο. Υπάρχουν και άλλα "κόκκινα" νησιά και τα ξέρουμε όλοι. Τι θα γίνει με αυτά", διερωτήθηκε η Σούλα Λιάκου.

