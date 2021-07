Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Σε υψηλό 6 μηνών τα ημερήσια κρούσματα

Σε καραντίνα ακόμη και οι πλήρως εμβολιασμένοι που επιστρέφουν απο τη Γαλλία

Οι βρετανικές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 54.674 νέα κρούσματα της Covid-19, μια αύξηση από τα 51.870 νέα κρούσματα που ανακοινώθηκαν μια μέρα νωρίτερα, για να καταγράψουν ένα νέο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο τους τελευταίους έξι μήνες.

Οι ημερήσιοι αριθμοί των κρουσμάτων τις τελευταίες τέσσερις ημέρες είναι οι υψηλότεροι που καταγράφονται από τις 15 Ιανουαρίου.

Η Βρετανία κατέγραψε σήμερα 41 θανάτους μέσα σε διάστημα 28 ημερών μετά τη διάγνωση με Covid-19 των ασθενών, λιγότερους από τους 49 που καταγράφηκαν χθες, Παρασκευή.

Η μεταστροφή της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου που επιστρέφουν από τη Γαλλία θα πρέπει τελικά να κάνουν καραντίνα, προκάλεσε απογοήτευση και θυμό, λίγο πριν από την αναμενόμενη χαλάρωση των υγειονομικών κανόνων.

Από τη Δευτέρα, οι πλήρως εμβολιασμένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι οποίοι θα προέρχονται από "πορτοκαλί" χώρες, συμπεριλαμβανομένων πολλών τουριστικών προορισμών στην Ευρώπη, όπως η Ιταλία ή η Ισπανία, δεν θα χρειάζεται πλέον να κάνουν καραντίνα κατά την άφιξή τους στην Αγγλία.

Ωστόσο, η Γαλλία θα αποτελέσει εξαίρεση λόγω της "επίμονης παρουσίας" των κρουσμάτων της παραλλαγής Βήτα του κορονοϊού, ανακοίνωσε η κυβέρνηση το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι κυβερνήσεις της Ουαλίας, της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας είναι πιθανό να λάβουν το ίδιο μέτρο.

Από την πλευρά της, η Γαλλία αυστηροποίησε τους κανόνες της και ανακοίνωσε ότι από την Κυριακή, οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες από το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να παρουσιάζουν ένα αρνητικό τεστ PCR ή τεστ αντιγόνου που θα έχουν κάνει πριν από λιγότερο από 24 ώρες.

Η βρετανική απόφαση αποτελεί πλήγμα για την ταξιδιωτική βιομηχανία, η οποία ήλπιζε σε μια "σημαντική ανάκαμψη" της δραστηριότητάς της.

