Γερμανία - Πλημμύρες: Εφιαλτικός ο απολογισμός

Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται, ενώ συνεχίζεται η γιγαντιαία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στους 141 έφθασε ο αριθμός των θυμάτων από τις φονικές καταιγίδες στη δυτική Γερμανία, ενώ 1.000 άτομα έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι και χωρίς στέγη έχουν μείνει πάνω από 700.

Περισσότεροι από 25.000 άνδρες και γυναίκες σωστικών και τεχνικών συνεργείων επιχειρούν για τέταρτη μέρα στην ευρύτερη περιοχή, αναζητώντας επιζώντες, σε εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες.

Ενδεικτικό της δυσκολίας του έργου των σωστικών συνεργείων είναι το γεγονός ότι από την περασμένη Τετάρτη έως σήμερα τέσσερις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιχειρήσεις στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία.

«Η πίεση στα τμήματα της Πυροσβεστικής είναι τεράστια. Θα έχουμε όλοι πολλά να επεξεργαστούμε όταν ολοκληρωθεί η αποστολή μας», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Πυροσβεστών του κρατιδίου, Μπερντ Σνάιντερ. Σύμφωνα με την Deutsche Welle, τις επιχειρήσεις συνδράμουν ακόμη 850 στρατιώτες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Αστυνομία της περιοχής απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις να αποφεύγεται η προσέγγιση των πληγεισών περιοχών, αλλά και η χρήση drones από ιδιώτες.

Τόπος καταστροφής

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η Αστυνομία του Μάιντς τόνισε μάλιστα ότι «ένας τόπος καταστροφής δεν προσφέρεται για εκδρομή», με το βλέμμα σε εκατοντάδες άτομα που συγκεντρώνονται σε διάφορα σημεία προκειμένου να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των διασωστών.

Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού. Επιπλέον, το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί με συνεχείς διακοπές και πολλές σιδηροδρομικές γραμμές μεταξύ Κολωνίας και Κόμπλεντς έχουν καταστραφεί.

Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε λειτουργία εναλλακτικές διαδρομές, ανακοίνωσαν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB), ωστόσο το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένουν οι δεκάδες γέφυρες που έχουν καταρρεύσει και θα χρειαστούν, σύμφωνα με τις αρχές, ενδεχομένως και χρόνια προκειμένου να επισκευαστούν.

Εκκένωση περιοχών

Εξαιρετικά δυσμενής είναι η κατάσταση και στο Βάσενμπεργκ, όπου 700 άτομα υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή όταν υποχώρησε φράγμα στον ποταμό Ρουρ. Οι αρχές δεν αποκλείουν να καταστεί αναγκαία η εκκένωση και άλλων χωριών της περιοχής.

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται στην τεράστια χαράδρα που έχει σχηματιστεί από τις πλημμύρες στο Έρφστατ. Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας δήλωσε ότι δεν έχουν εντοπιστεί εκεί πτώματα και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για αγνοούμενους, ωστόσο «υποθέτουμε ότι πολλοί θα έχουν πεθάνει εκεί, αλλά δεν γνωρίζουμε περισσότερα».

Στην ίδια περιοχή κατέρρευσαν τουλάχιστον τρία κτίρια και τμήμα του κάστρου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Δεν λειτούργησε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης – Εκτός λειτουργίας το 112

Σύμφωνα με την εφημερίδα Muenchner Merkur, σε πολλά σημεία των πληγεισών περιοχών δεν λειτούργησε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, ενώ ο αριθμός 112 βρισκόταν σχεδόν καθολικά εκτός λειτουργίας. Πολλές από τις ειδικές σειρήνες δεν λειτουργούσαν, σημειώνει η εφημερίδα, καθώς το πρόγραμμα εγκατάστασής τους είχε σχεδιαστεί αλλά δεν είχε ακόμη υλοποιηθεί πλήρως.

«Από την περασμένη άνοιξη υπήρχε συντονισμός με τα κρατίδια για την χρηματοδότηση της κατασκευής και αναβάθμισης των σειρήνων με 88 εκατομμύρια ευρώ», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών Στιβ Άλτερ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) και πρόσθεσε ότι το κόστος της συντήρησης βαρύνει τα ομόσπονδα κρατίδια. Επιπλέον, δεν υπάρχει ομοσπονδιακός έλεγχος για το ποιες σειρήνες λειτουργούν και ποιες όχι.

«Δεν μπορεί κανείς να λάβει τόσα μέτρα πρόληψης όσο το νερό πέφτει από τον ουρανό. Η στάθμη των ποταμών φούσκωσε τόσο γρήγορα που δεν μπορούσαμε πλέον να εκκενώσουμε τις περιοχές. Επιπλέον, πολλούς δεν μπορούσαμε να τους βρούμε λόγω της διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος και της λειτουργίας του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας», εξηγεί ο Τόμας Λίνερτς, πρόεδρος της Διεύθυνσης Εποπτείας και Υπηρεσιών.

