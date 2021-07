Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Πετρούνιας: “Πέταξε” για το Τόκιο με στόχο το χρυσό (βίντεο)

Ο “άρχοντας των κρίκων” θα είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής, μαζί με την Άννα Κορακάκη.

Με τις ευχές όλων των Ελλήνων φιλάθλων ξεκίνησε το ταξίδι του για το Τόκιο ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος θα διεκδικήσει τον δεύτερο συνεχή Ολυμπιακό τίτλο του, στη “χώρα του ανατέλλοντος ηλίου”.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, Αθανάσιος Σταθόπουλος, βρέθηκε στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος” το απόγευμα του Σαββάτου και ξεπροβόδισε τον “άρχοντα των κρίκων”, ο οποίος αναχώρησε μαζί με τον προπονητή του, Δημήτρη Ράφτη και τη φυσικοθεραπεύτρια, Ιβάνα Τζούριτς, με ενδιάμεση στάση στην Ντόχα και τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.

Ο 30χρονος Ολυμπιονίκης είχε επίσης στο πλευρό του στο αεροδρόμιο την σύζυγό, του Βασιλική Μιλλούση και τις δύο μικρές τους κόρες, που θα τον περιμένουν να επιστρέψει από την Ιαπωνία με άλλο ένα χρυσό μετάλλιο.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, ο Πετρούνιας θα είναι σημαιοφόρος της ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας στην Τελετή Έναρξης της ερχόμενης Παρασκευής, μαζί με την Άννα Κορακάκη, ενώ το Σάββατο (24/7) θα αγωνιστεί στον προκριματικό των κρίκων, με τον τελικό του αγωνίσματος να είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα 2 Αυγούστου.

