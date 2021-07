Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη εμφάνιση επί σκηνής μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου (βίντεο)

Life

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ξεκίνησε τις νυχτερινές της εμφανίσεις.

Σαν “βόμβα” έσκασε την Πέμπτη η ανακοίνωση του διαζυγίου της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, που αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 18 χρόνια γάμου.

Η γνωστή τραγουδίστρια ξεκίνησε τις νυχτερινές της εμφανίσεις στη Λεμεσό, μαζί με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου.

Η ίδια μοιράζει πλέον τη ζωή της μεταξύ Αθήνας και Κύπρου. Την Παρασκευή η Δέσποινα Βανδή ταξίδεψε στην Κύπρο και το βράδυ της ίδιας ημέρας εμφανίστηκε σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στη Λεμεσό.

